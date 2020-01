Index-Monitor: Vossloh kehrt in SDax zurück - Comdirect fliegt raus

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh kehrt nach kurzer Abwesenheit in den Kleinwerteindex SDax zurück.



Er werde ab dem 08. Januar die Online-Bank Comdirect ersetzen, wie der Indexanbieter Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte. Hintergrund ist, dass der Mutterkonzern Commerzbank nach dem Kauf eines Aktienpaketes vom Investor Petrus Advisors mehr als 90 Prozent an Comdirect hält. Für die Berücksichtigung im SDax ist aber ein Streubesitz von mehr als 10 Prozent Voraussetzung./he.