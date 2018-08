Index-Analyse – Turbulente Woche, entscheidende Signale

In der abgelaufenen Woche ging es an den Märkten nachgerade dramatisch zu. Die Werte sind teils deutlich nach unten gerutscht, um sich schließlich wieder zu erholen. Die Analyse über eine Woche ist demnach wichtig, um den übergeordneten Trend nicht aus den Augen zu verlieren. Setzen wir beim Dax an, der immer noch der Hauptindex in den Augen der meisten Investoren in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.