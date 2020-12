IndexIQ ETF Trust – IQ Chaikin U.S. small Cap ETF: Tacheles!

Per 24.12.2020, 13:23 Uhr wird für die Aktie IndexIQ ETF Trust - IQ Chaikin U.S. small Cap ETF der Kurs von 29.42 USD angezeigt.

Unsere Analysten haben IndexIQ ETF Trust - IQ Chaikin U.S. small Cap ETF nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. IndexIQ ETF Trust - IQ Chaikin U.S. small Cap ETF zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen IndexIQ ETF Trust - IQ Chaikin U.S. small Cap ETF. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der IndexIQ ETF Trust - IQ Chaikin U.S. small Cap ETF von 29,42 USD ist mit +32,46 Prozent Entfernung vom GD200 (22,21 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 26,07 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +12,85 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der IndexIQ ETF Trust - IQ Chaikin U.S. small Cap ETF-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

