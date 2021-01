Jaguar Mining: Was für eine Entwicklung!

Jaguar Mining, ein Unternehmen aus dem Markt "Gold", notiert aktuell (Stand 16:40 Uhr) mit 8.57 CAD im Plus (+0.78 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Wie Jaguar Mining derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Jaguar Mining-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jaguar Mining vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 9,65 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 13,53 Prozent erzielen, da sie derzeit 8,5 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Jaguar Mining liegt mit einer Dividendenrendite von 3,84 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat einen Wert von 2,67, wodurch sich eine Differenz von +1,17 Prozent zur Jaguar Mining-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Jaguar Mining erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 336,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 5,88 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +330,45 Prozent im Branchenvergleich für Jaguar Mining bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,88 Prozent im letzten Jahr. Jaguar Mining lag 330,45 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

