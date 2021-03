Independent Research bleibt bei Morphosys sehr optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Ziemlich enttäuscht dürften Aktionäre des Biotech-Unternehmens Morphosys auf die zurückliegenden 12 Monate blicken. Denn in diesem Zeitraum summieren sich die Kursverluste inzwischen auf gut 18 Prozent, was Morphosys damit auch zum TecDAX-Schlusslicht macht. Hoffnung auf hoffentlich bald wieder bessere Zeiten kommt jetzt von den Experten des Analysehauses Independent Research. Denn die haben heute in ihrer aktuellsten Studie Morphosys unverändert mit "Kaufen" eingestuft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!