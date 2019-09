Independent Bank -Rockland MA: Ob das wirklich so spannend wird …

Am 12.09.2019, 20:27 Uhr notiert die Aktie Independent Bank -Rockland MA an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 74.42 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben Independent Bank -Rockland MA nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Independent Bank -Rockland MA erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 7,72 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,32 Prozent im Branchenvergleich für Independent Bank -Rockland MA bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,62 Prozent im letzten Jahr. Independent Bank -Rockland MA lag 33,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Independent Bank -Rockland MA aktuell 2,65. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Independent Bank -Rockland MA bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,68 und liegt mit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 22,92. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Independent Bank -Rockland MA auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.