Independence Contract Drilling: Man muss es einfach mal gesagt haben

Für die Aktie Independence Contract Drilling stehen per 06.03.2020, 05:28 Uhr 0.3 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Independence Contract Drilling zählt zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Unser Analystenteam hat Independence Contract Drilling auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Independence Contract Drilling-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,13 USD mit dem aktuellen Kurs (0.3195 USD), ergibt sich eine Abweichung von -71,73 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (0,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-56,23 Prozent), somit erhält die Independence Contract Drilling-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Independence Contract Drilling. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Independence Contract Drilling als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 369,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0.3195 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".