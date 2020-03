Independence Contract Drilling: Achtung, lieber Anleger!

An der Heimatbörse New York notiert Independence Contract Drilling per 23.03.2020, 18:30 Uhr bei 1.43 USD. Independence Contract Drilling zählt zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Independence Contract Drilling entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für Independence Contract Drilling liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Independence Contract Drilling-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,31 USD) könnte die Aktie damit um 14,5 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Independence Contract Drilling-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Independence Contract Drilling beläuft sich mittlerweile auf 20,09 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,31 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -93,48 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 10,69 USD. Somit ist die Aktie mit -87,75 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Independence Contract Drilling für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Independence Contract Drilling für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Independence Contract Drilling insgesamt ein "Sell"-Wert.