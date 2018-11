Indegene gliedert Digitalagentur iON aus, um sich durch fortschrittliche Markenstrategie, standardisierte und konforme kreative Arbeitsweisen sowie analysebasiertes Kampagnenmanagement auf gemeinsame Markenreise zu begeben

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) -Indegene, ein führendes Unternehmen, das weltweit Lösungen dernächsten Generation für die Life-Science-Industrie liefert, gliederteheute seine Markenstrategie- und Kreativdienstleistungen in eine neuedigitale Marketingagentur aus - iON. Unzufrieden mit den Strukturender aktuellen 'Agency of Record' (AOR) ziehen Pharmakonzernezunehmend Spezialisten wie Indegene aus dem pharmazeutischen unddigitalen Bereich für integrierte Digitalagenturdienste in Betracht.iON vereint tiefgehende kreative Kompetenzen mit der engenIntegration von Daten und Technologie, wodurchLife-Science-Organisationen digitale Power wirksamer einsetzenkönnen. "Wir durften den wahrhaftig transformierenden Prozessenbeiwohnen, denen Life-Science Unternehmen sich zwecks ihrerProduktionskapazitäten unterzogen haben. Durch iON werden wir dieBranche dazu befähigen, ihr Kreativvermögen auf fortschrittlicheWeise einzusetzen, vergleichbar mit dem, was wir in Bezug aufmedizinische Inhalte bereits ein Jahrzehnt lang unternommen haben",so Manish Gupta, CEO von Indegene.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/661882/Indegene_Logo.jpg(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/783009/ion_Logo.jpg )Laut Jamie Peck, Managing Director von iON, sei es "ein großesAnliegen der Pharmaindustrie, sich auf eine agile, transparente,technologisch und analytisch orientierte integrierte Agenturstrukturumzuorientieren, die ihnen bei der Umsetzung ihrer Marken- undMarketingziele zur Seite steht. Mit seiner dezentralisiertenRessourcenstruktur, bewährten Analytik- und Technologielösungen sowieGebietssachkenntnis ist Indegene hervorragend dazu positioniert, sichdiesem Marktbedarf anzunehmen, um konforme und kreativeDienstleistungen in einer dynamischen digitalen Umgebung liefern zukönnen."iON konzentriert sich auf den Reifeprozess einer Marke, indem einemultidimensionale, longitudinale Markenstrategie angeboten wird, dieauf den digitalen, von seinem Mutterunternehmen Indegene definiertenSchalthebeln für Reifeprozesse aufbaut. iONs Servicearchitekturumfasst medizinische Inhalte, Technologie, Segmentierung undDatenaustausch, Kreativ- und Kundenerfahrung, Engagement (Rechercheund Medien) sowie Produktionsdienste. Compliance, Beständigkeit undKontinuität machen den Kern von iONs Brandmanagement-Lösungen aus.iON unterscheidet sich deutlich von seinen größtenIndustriekonkurrenten. iON, von medizinischen Experten fürgroßvolumige Inhalte aus den Life-Sciences geschult, verbindetIntelligent Actions Brain[TM] auf der Basis fundierterKundengraphenalgorithmen mit Intelligent Content Brain[TM]. "Unterwirksamem Einsatz seiner Indegene-Herkunft nutzt iON künstlicheIntelligenz, maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung undtiefgehende neuronale Netzwerke, um souveräne Kundenwerte zuschaffen", fügte Peck hinzu.Laut der Nielsen-Daten von 2017 betrugen die durchschnittlicheAusgaben für Marketing und Werbeaktionen von Pharmakonzernen in denUSA ca. 35 Milliarden Dollar, wobei sich die Zahlen fürBeziehungsmanagement (Schwerpunkt Arzt) auf 22 Milliarden Dollarbeliefen, inklusive Außendienstverkäufe und Sampling-Kosten. NachPrognosen des digitalen Marktforschers eMarketer werden derUS-amerikanische Gesundheitssektor sowie die Pharmaindustrie bis 2020einzig für digitale Werbung über 3 Milliarden Dollar pro Jahrausgeben. Dieser Ausblick repräsentiert eine Wachstumsrate von über13% für Ausgaben auf dem Gebiet des digitalen Pharma-Marketing seit2014. iON beabsichtigt, dieses zukunftsträchtige Geschäftsfeld zuerschließen.Gegenwärtig greifen zahlreiche große und mittelständischePharmakunden für Kampagnen, Markenstrategien, kreative Angebote,Buchhaltung, Projektmanagement, medizinische Inhalte und Analytik aufiON zurück. Darüber hinaus plant das Unternehmen, sich ähnlichenwachsenden Anforderungen in Europa und der Region Asien-Pazifikzuzuwenden und ziehen dazu Nutzen aus Indegenes erfolgreichenZustellpunkten in den USA, Europa und Asien.Informationen zu Indegene:Indegene (http://www.indegene.com) befähigt globaleGesundheitseinrichtungen dazu, sich komplexer Herausforderungen zustellen. Dies erfolgt durch die reibungslose Integration vonAnalytik, Technologie, Arbeitsabläufen und medizinischem Fachwissenund fördert optimierte Resultate in Bezug auf Gesundheit undBusiness. Indegene gilt als führende Triebkraft für Innovation,indem medizinisches Fachwissen mit aktuellen Technologien aus demDigitalbereich und künstlicher Intelligenz vereint wird. Darausergeben sich IP-, Patent- und Transformationslösungen für dieLife-Science-Industrie.Pressekontakt:Arun Natarajanmarketing@indegene.com+91-9986673986Original-Content von: Indegene Private Limited, übermittelt durch news aktuell