Düsseldorf (ots) - Am 18. März steht der "Equal Pay Day" auf demKalender - ein internationaler Aktionstag für Lohngleichheit vonMännern und Frauen. Für fast zwei Drittel der deutschen Arbeitnehmer(64 Prozent) wären Arbeitgeber, die eine solche Anpassung derGehälter umsetzen besonders attraktiv. Das ist das Ergebnis einerBefragung der Job-Seite Indeed, für die in Kooperation mit demMarktforschungsunternehmen respondi 1.035 Arbeitnehmer in Deutschlandbefragt wurden. Allerdings lohnt sich bei der Analyse ein genauererBlick auf die Antworten - unterteilt nach Geschlechtern. Dennletztlich finden nur 53 Prozent der Männer, dass eine solcheLohngleichheit ein echter Bewerbungsgrund wäre, dagegen sehen 84Prozent der Frauen das als wichtigen Mehrwert.Vertrauen in den eigenen Arbeitgeber vor allem bei MännernausgeprägtInteressant auch: Insgesamt sind 81 Prozent der Befragten derMeinung, dass die Gehälter zwischen beiden Geschlechtern einanderangeglichen werden sollen, indem die der Frauen angehoben werden. Dassehen 77 Prozent der Männer und 89 Prozent der Frauen so. Dieaktuelle Situation diesbezüglich in ihrem eigenen Unternehmenschätzen derweil die meisten Männer äußerst optimistisch ein. Denn:Während 58 Prozent der Männer glauben, dass bei ihrem Arbeitgebergleichwertig bezahlt wird, sind davon nur 48 Prozent der Frauenüberzeugt.Der Equal Pay Day hat seinen Ursprung in den USA, wo er bereits1966 ins Leben gerufen wurde. In Deutschland fand er zum ersten Mal2008 statt und feiert daher in diesem Jahr sein zehntes Jubiläum.Über die Umfrage:Im Auftrag von Indeed befragte das Marktforschungsunternehmenrespondi 1.035 Arbeitnehmer in Deutschland zu deren Einstellungen zumThema Gehalt. Der Befragungszeitraum war Januar 2018.Über IndeedÜber Indeed suchen mehr Menschen nach ihrem nächsten Job als überjede andere Jobseite (bezogen auf Total Visits, Quelle: comScore).Indeed bietet Kandidaten in mehr als 60 Ländern und 28 Sprachen überDesktop und mobile Endgeräte Zugang zu Jobs auf der ganzen Welt.Insgesamt mehr als 200 Millionen Menschen nutzen Indeed jeden Monatfür die Jobsuche, um ihren Lebenslauf hochzuladen oder um sich überpotenzielle Arbeitgeber zu informieren (Google Analytics, UniqueVisitors, September 2016). Weitere Informationen auf de.indeed.com.