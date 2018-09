Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management: Wenig Wissen über die Ertragskomponente von Kapitalmarktinvestments / Fast zwei Drittel der Deutschen mit Wissenslücke bei Anlagechancen (FOTO)

Frankfurt (ots) -Viele Deutsche scheuen Kapitalmarktinvestments, da sie Angst vorMarktschwankungen und damit verbundenen Verlusten haben. So wissenlaut aktuellem Income-Barometer rund zwei Drittel der Deutschennicht, dass Kapitalmarktprodukte wie Aktien oder Anleihen regelmäßigeErträge - also Dividenden oder Zinsen - generieren. Auch dass dieseunabhängig von Börsenschwankungen ausgezahlt werden, ist nur 37Prozent der Bundesbürger bekannt. "Viele Deutsche wünschen sichregelmäßige Ausschüttungen, die zeigen, was ihr Erspartes 'verdient'hat - das macht Spareinlagen und Tagesgelder auch so beliebt. Nacheiner Dekade niedriger Zinsen ist es für das Erreichen derAnlageziele aber unabdingbar, vom Sparer zum Anleger zu werden undauf die Ertragskraft der Kapitalmärkte zu setzen," betont ChristophBergweiler, Leiter Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropasowie Griechenland bei J.P. Morgan Asset Management. Denn reineSpareinlagen zehren nach Abzug der Inflation das eingesetzte Ersparteauf - so kommt es trotz vermeintlicher Sicherheit dieser Anlagen zurealen Verlusten. "Wer weiß, dass auch Aktien und Anleihenregelmäßige Erträge liefern, die unabhängig vom aktuellenKapitalmarktumfeld ausgeschüttet werden, kann den Marktschwankungengelassener entgegensehen - wirken diese Ausschüttungen doch wie ein'Puffer' gegen das Auf und Ab an der Börse."Lösung mit MehrwertLaut Bergweiler gilt es, sich bewusst machen, dass Aktien undAnleihen kein kompliziertes Finanzprodukt, sondern eine Anlage in einWirtschaftsunternehmen sind. "Als Aktionär ist man amUnternehmenserfolg beteiligt und erhält bei vielen Aktien eineDividende - also eine jährliche Gewinnausschüttung. Die Unternehmendes Deutschen Aktienindex DAX schütteten 2018 für das Jahr 2017beispielsweise über 36,1 Milliarden Euro aus - das ist ein Anstieg imVergleich zum Vorjahr von 15 Prozent", erläutert er. Mit einerAnleihe wiederum leiht man sein Geld einem Unternehmen - dafür erhältder Anleger Zinsen. "Es gibt auch im anhaltenden NiedrigzinsumfeldAnleihensegmente, die noch höhere Renditen bieten, als beispielsweisedeutsche Staatsanleihen, für die man aktuell bei einer zehnjährigenLaufzeit weniger als 0,5 Prozent erhält.Für Anlageeinsteiger, die sich nicht direkt an dieseKapitalmarktinvestment herantrauen, bieten sich breit gestreute,ertragsorientierten Mischfonds an. "Dank der breiten Streuung überverschiedenste Anleihen- und Aktiensegmente hinweg ist es möglich,die gefürchteten Schwankungen auszugleichen und das Risiko zureduzieren", so Bergweiler. Und es gibt bestimmte Formen vonMischfonds, die die Zinsen und Dividenden, die Anleihen und Aktieninnerhalb eines Fonds erwirtschaften, bündeln und regelmäßig an dieAnleger ausschütten. Diese Fonds sind unter dem Stichwort "Income" -das ist englisch für "Einkommen" - in den letzten Jahren beideutschen Anlegern immer beliebter geworden. Sie können eine einfacheBrücke zum Kapitalmarkt bauen, denn sie ermöglichen bereits mitkleinen Einzahlungen, etwa im Rahmen von Sparplänen, ganz einfacherste Schritte bei der breit gestreuten Wertpapieranlage. WeitereInformationen zum Trendthema ausschüttende Mischfonds gibt es unterwww.jpmorganassetmanagement.de/incomeZur Studie:Das Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management basiert aufeiner repräsentativen Befragung durch die Gesellschaft fürKonsumforschung (GfK) unter 2.097 deutschen Frauen und Männern ab 18Jahren. Insgesamt wurden im März und April 2018 8.198 Privatanlegerin Belgien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich undSpanien befragt. Die Studie erfasst das aktuelle Spar- undAnlageverhalten der Privatanleger sowie Aspekte wie ihreZufriedenheit mit verschiedenen Anlageformen, ihren Anlagehorizont,ihre Risikobereitschaft sowie ihre Einstellung zu und Wissen überZinsen, Fondslösungen und regelmäßige Erträge ("Income").www.jpmorganassetmanagement.de/income-barometerWichtige Hinweise:Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial.Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zuFinanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofernnichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan AssetManagement zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan AssetManagement erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt,übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit undRichtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherigeAnkündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auchResearch-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebendenErkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt,spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan AssetManagement wider. Die Nutzung der Informationen liegt in deralleinigen Verantwortung des Lesers.J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für dasVermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seinerverbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan AssetManagement können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- undSicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationenund Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit derEMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst,gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie findenSie auf folgender Website:http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicherIndikator für vergleichbare zukünftige Ergebnisse. EineDiversifizierung garantiert keine Investitionserträge und eliminiertnicht das Verlustrisiko.Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt.Copyright 2018 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.0903c02a823a2756Über J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase& Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beimAufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahrenbietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen,Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 30.06.2018ein Vermögen von rund 1,7 Billionen US-Dollar. In Deutschland undÖsterreich ist J.P. Morgan Asset Management seit mehr als 25 Jahrenpräsent, und mit einem verwalteten Vermögen von über 30 MilliardenUS-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine dergrößten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerkvon Anlageexperten für alle Assetklassen nutzt einen bewährtenAnsatz, der auf fundiertem Research basiert. Mit umfangreichen"Insights" zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie derAsset Allokation werden die Implikationen der aktuellen Entwicklungenfür die Portfolios transparent gemacht und damit dieEntscheidungsqualität bei der Geldanlage verbessert. Ziel ist, dasvolle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und dasInvestmentportfolio so zu strukturieren, dass Anleger über alleMarktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.Kontakt:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.Frankfurt BranchTaunustor 160310 Frankfurt am Mainwww.jpmorganassetmanagement.deAnnabelle Düchting, PR & Marketing ManagerinTelefon: (069) 7124 25 34Mobil: (0151) 55 03 17 11E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.comwww.jpmorganassetmanagement.de/presseOriginal-Content von: J.P. Morgan Asset Management, übermittelt durch news aktuell