Incessant Technologies von unabhängigem Forschungsunternehmen als leistungsstarker Anbieter ausgezeichnet

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -Incessant Technologies (http://www.incessanttechnologies.com/),ein NIIT Technologies (http://www.niit-tech.com)-Unternehmen, gehörtezu den ausgewählten Unternehmen, die Forrester zur Teilnahme anseinem Bericht eingeladen hatte. Der Titel des Berichts lautete: TheForrester Wave(TM): Digital Process Automation Service Providers, 3.Quartal 2018. In diesem Bericht wurde Incessant Technologies(http://www.incessanttechnologies.com/) als Strong Performer(leistungsstarker Anbieter) genannt.https://mma.prnewswire.com/media/537635/NIIT_Tech_Logo.jpgDer Bericht bewertet Anbieter anhand von 19 Kriterien, die in dreiübergeordnete Kategorien eingeteilt sind: Current offering (AktuellesAngebot): Strategieberatung, UX-Design-Fähigkeiten, Liefermethodiksowie Studios und Labore für Prozessdesign. Strategy (Strategie):Marktstrategie und -vision, Partnerschaften mit Anbietern vonProzesstechnologie, aber auch Führung und Mitarbeitererfahrung.Market presence (Marktpräsenz): die aktiven DPA-Kunden des Anbieters,die DPA-Mitarbeiterzahl und die globale Präsenz. In derForrester-Bewertung erhielt Incessant Technologies(http://www.incessanttechnologies.com/) die Bestnote für dasKriterium Implementierungs- und Liefermodelle.Laut dem Bericht "konzentriert sich Incessant Technologies aufTechnologie-Exzellenz und starke strategische Fähigkeiten. Mit einersehr großen Pega-Praxis, unterstützt durch die Übernahme von RuleTek,und einer kleineren Appian-Praxis liefert das Unternehmen seinenKunden Erfahrung in der digitalen Transformationstechnologie. Dochdamit nicht genug: Die Kundenreferenzen und Fallstudien zeigenaußerdem eine starke Konzentration auf Geschäftsstrategien. DieDesignfähigkeiten im Rahmen ihrer DPA-Projekte sind hervorragend."Adrian Bignall, Globaler Vertriebsleiters bei IncessantTechnologies, sagte zu der Ankündigung: "Wir freuen uns über dieAnerkennung von Forrester in diesem Wave-Bericht. IncessantTechnologies wurde zum ersten Mal in einen Wave-Bericht aufgenommen,und wir sind davon überzeugt, dass dies der Nachweis für die starkePosition ist, die wir auf dem DPA-Markt haben. Gemeinsam bringenIncessant und RuleTek unübertroffene Kompetenz zur Unterstützungglobaler Unternehmen ein, damit diese ihre Ziele bei der digitalenProzessautomatisierung erreichen und die Erfahrungen ihrer Kundenrevolutionieren können."Laut dem Bericht "unterstreicht die Bewertung von Forrester Wavedie Rolle von Dienstleistern bei der Verbesserung von Initiativen fürdie Prozessautomatisierung von taktischen, kostensparenden Bemühungenzu kritischen Komponenten einer digitalen Transformationsstrategie.Viele der Unternehmen, die als "Strong Performers" bewertet wurden,sind Partnerschaften mit Spitzendienstleistern eingegangen, um einkomplettes Angebot zu erstellen, das für einige Unternehmen einebessere Option darstellen kann."Informationen zu NIIT TechnologiesNIIT Technologies ist ein führendes globalesIT-Lösungsunternehmen, das es seinen Kunden ermöglicht, durchbeispiellose Fachkompetenz an der Schnittstelle zwischen neuenTechnologien wirksame Auswirkungen auf das Geschäft zu erzielen. DasUnternehmen konzentriert sich auf drei wichtige Branchen: Bank- undFinanzdienstleistungen, Versicherungen, Reisen und Transport. Siekombinieren dieses Spezialwissen mit ihrem führenden Know-how in denBereichen Daten und Analysen, Automation, Cloud und Digital, undunterstützen damit Kunden bei der Innovation ihrer Geschäfte, derAutomatisierung von Prozessen und der Industrialisierung von KI.NIIT Technologies hat über 9.500 Mitarbeiter, die Kunden in Nord-und Südamerika, Europa, Asien und Australien betreuen. Sie förderneine Kultur, die Innovationen unterstützt und ständig nach neuen undeinfachen Wegen sucht, um Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.Mehr über NIIT Technologies erfahren Sie unterhttp://www.niit-tech.com.Informationen zu Incessant TechnologiesDie Praxis für die Transformation digitaler Prozesse bei NIITTechnologies (http://www.niit-tech.com/) wird von ihren beidenspezialisierten Tochtergesellschaften Incessant(http://www.incessanttechnologies.com/) und RuleTek(http://www.ruletek.com/) unterstützt, die über unübertroffeneFachkenntnisse verfügen, um globale Unternehmen bei der Erreichungihrer Ziele zur digitalen Prozessautomatisierung zu unterstützen unddie Erfahrung ihrer Kunden zu revolutionieren.Incessant ist einer der größten "Pure Play"-Anbieter von BPMServices, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat und sich aufzwei Technologieplattformen konzentriert, Pega(http://www.incessanttechnologies.com/pega-practice.html) und Appian(http://www.incessanttechnologies.com/appian-practice.html).Incessant liefert dank der Erfahrung aus über 250 erfolgreichenKundenimplementierungen und einer Reihe von Produktivitätslösungenmit den Appian- und Pega-Plattformen deutlichen Mehrwert für Kundenin den Bereichen Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen,Behörden, Fertigung und Reisen.Safe-Harbor-ErklärungBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sindzukunftsgerichtete Aussagen. Das Geschäft unterliegt verschiedenenRisiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier angegebenenabweichen. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagenbasieren auf Informationen, die dem Management des Unternehmensderzeit zur Verfügung stehen, und das Unternehmen verpflichtet sichnicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die von Zeit zuZeit von oder im Namen des Unternehmens abgegeben werden können.Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Pallavi Bahuguna GuptaCorporate CommunicationsNIIT Technologies Ltd.+91-120-7119039pallavi.2.gupta@niit-tech.comKat MylandMarketingIncessant Technologies+44-7814691642katm@incessanttechnologies.comOriginal-Content von: NIIT Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell