ISTANBUL (dpa-AFX) - Der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP hat den Sieg von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei den Wahlen in der Türkei anerkannt.



"Ich erkenne die Wahlergebnisse an", sagte der unterlegene CHP-Kandidat Muharrem Ince am Montag in Ankara./cy/lsy/jam/DP/jha