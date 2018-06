Ince bezeichnet Wahl als 'unfair' - Übergang in 'Ein-Mann-Herrschaft'

ANKARA (dpa-AFX) - Der unterlegene Präsidentenkandidat Muharrem Ince hat die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei als "unfair" bezeichnet.



Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP sagte am Montag weiter, das Land sei nun in eine "Ein-Mann-Herrschaft" übergegangen. "Diese Wahl war, angefangen von der Art ihrer Ankündigung bis hin zur Verkündung der Ergebnisse, in allem eine unfaire Wahl", fügte Ince in der Zentrale der Mitte-Links Partei in Ankara hin.

Ince sagte weiter, es habe Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gegeben, die jedoch das Ergebnis nicht entscheidend beeinflusst hätten. "Haben sie Stimmen gestohlen? Ja, bestimmt haben sie das. Aber haben sie zehn Millionen Stimmen gestohlen? Nein. Und ich erkenne das Wahlergebnis an."

Ince warnte, das "neue Regime" sei eine "große Gefahr" für die Türkei. Eine Partei, "sogar eine einzige Person", sei Staat, Exekutive, Legislative und Justiz geworden. "Im System gibt es keinen Mechanismus, der der Willkür und Grobheit im Weg steht", sagte er. "Die Türkei hat ihre Bindung zu demokratischen Werten gelöst." Er werde dennoch weiter kämpfen und aktiver Politiker bleiben, kündigte Ince an.

Die Wahlen am Sonntag hatten unter dem Ausnahmezustand stattgefunden, der nach aktuellem Stand noch bis zum 19. Juli andauert. Die türkischen Medien hatten den Wahlkampf von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan ausführlich dokumentiert. Ince und andere Oppositionskandidaten bekamen dagegen nur wenig Raum. Der Staatssender TRT hatte Inces Abschluss-Wahlkampfveranstaltung im Istanbuler Stadtteil Maltepe trotz Millionenpublikums ignoriert.

Der Präsidentenkandidat der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas, musste seinen Wahlkampf aus der Untersuchungshaft heraus führen./jam/DP/jha