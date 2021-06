Inca One für den Handel am OTCQB zugelassen

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, Kanada – 16. Juni 2021 – INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:INCA) (OTCQB:INCAF) (FWB:SU92) (“Inca One” oder das “Unternehmen”), ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt, gibt bekannt, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQB Venture Market (der “OTCQB”), einer US-Handelsplattform die von der OTC Markets Group, Inc. in New York betrieben wird, zugelassen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung