Inca One berichtet über 4. Quartal 2020

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, Kanada – 2. Februar 2021 – INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:IO) (OTC:INCAF) (Frankfurt:SU92) (“Inca One” oder das “Unternehmen”), ein Goldproduzent mit zwei vollständig integrierten Mineralverarbeitungsanlagen in Peru, berichtet über die konsolidierte Goldproduktion und -Lieferungen für die Monate Oktober, November und Dezember 2020 (das “vierte Quartal 2020” oder “das Quartal”) bei seinen Anlagen Chala One (“Chala One”) und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung