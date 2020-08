Inca One: Export von 3.919 Unzen Gold im 2. Kalenderquartal 2020

Quelle: IRW Press

News Release – Restructuring (D0076534.DOCX;2)

VANCOUVER, BC – 11. August 2020 – INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:IO) (OTC:INCAF) (FWB:SU92) („Inca One“ oder das „Unternehmen“) – ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt – berichtet über die Goldproduktion und Goldauslieferung in den drei Monaten April, Mai und Juni 2020 („2. Quartal 2020“ oder „das Quartal“) aus seinem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung