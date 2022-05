Inc. Magazin nimmt Boomi in die prestigeträchtige Liste der besten Arbeitsplätze für 2022 auf

Chesterbrook, Pa. (ots/PRNewswire) -Das kategorieführende globale SaaS-Unternehmen bietet erstklassige Mitarbeitererfahrungen, was sich darin zeigt, dass fast 95% der Boomi-Mitarbeiter angeben, dass sie sich mit dem Unternehmen verbunden fühlenBoomi™, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, wurde in der jährlichen Liste der besten Arbeitsplätze für 2022 des Magazins Inc. ausgezeichnet. Die in der Mai/Juni-Ausgabe veröffentlichte Liste ist das Ergebnis einer umfassenden Bewertung amerikanischer Unternehmen, die sich durch die Schaffung außergewöhnlicher Arbeitsplätze und einer außergewöhnlichen Unternehmenskulturausgezeichnet haben.„Es ist noch nicht lange her, dass der Begriff „bester Arbeitsplatz" Bilder von Großraumbüros mit gefüllten Snack-Kühlschränken heraufbeschworen hat", sagt Scott Omelianuk, Chefredakteur von Inc. „Angesichts der weit verbreiteten Einführung der Fernarbeit hat sich das Konzept des Arbeitsplatzes jedoch verändert. In diesem Jahr hat Inc. die Organisationen ausgezeichnet, die sich angesichts der Pandemie für eine Neudefinition und Bereicherung des Arbeitsplatzes einsetzen.""Die Mitarbeiter und die authentische Kultur von Boomi sind ein klares Unterscheidungsmerkmal in dieser hart umkämpften Branche und auf dem Personalmarkt", sagte Shawn Maurice, Chief Human Resources Officer bei Boomi. „Unsere Mitarbeiter haben Boomi zu einem führenden, wachstumsstarken, globalen Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen gemacht. Wir werden weiterhin nach unserem Motto leben, „gute Menschen" einzustellen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=2789374987&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D3561079462%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fresources.boomi.com%252Fresources%252Fblog-posts%252Fthe-boomi-difference%26a%3Dmotto%2Bof%2Bhiring%2B%2527good%2Bhumans%2527&a=Motto+leben%2C+%E2%80%9Egute+Menschen%22+einzustellen) und ihnen ein erstklassiges Mitarbeitererlebnis zu bieten."Die Mitglieder des Boomi-Teams nahmen an der von Quantum Workplace durchgeführten Mitarbeiterbefragung des Inc. Magazins teil und gaben ihre persönlichen Erfahrungen und Einblicke zu Themen wie Effektivität des Managements, Vergünstigungen, Förderung des Mitarbeiterwachstums und allgemeine Unternehmenskultur. Das Magazin hat auch die Leistungen von Boomi geprüft, um die Gesamtnote und die Rangfolge zu ermitteln. Die Gesamtbewertung von Boomi liegt bei durchschnittlich 90 von 100 Punkten, wobei fast 95% der Mitarbeiter angeben, dass sie sich im Unternehmen engagiert fühlen.Die Mission von Boomi, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem jeder mit allem und überall verbunden wird, dient als Rückgrat für die einzigartigen Werte des Unternehmens, einschließlich Go Beyond, Play for Each Other, Create Awesome Things, Own It und Build Trust. Als Teil der inspirierenden Kultur von Boomi werden die Mitarbeiter dabei unterstützt, regelmäßig etwas für die Gemeinschaft zu tun, z. B. durch die Teilnahme an globalen Müllsäuberungsprojekten. Das Unternehmen bietet auch innovative Programme an, wie z. B. sein Boomi-Veteranen-Akademie, ein einzigartiges und umfassendes Schulungsprogramm, das Veteranen beim Übergang vom Militärdienst in eine zivile Karriere im Technologiebereich hilft.Boomi bietet seinen Mitarbeitern viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und Kontakte zu knüpfen, darunter 14 von Mitarbeitern geleitete Ressourcengruppen (ERGs), die sich der Förderung eines vielfältigen, integrativen Arbeitsplatzes widmen, der mit dem Unternehmen, dem sie dienen, im Einklang steht. Diese von den Mitarbeitern gegründeten, entwickelten und betreuten Gruppen sollen Unterstützung bei der persönlichen oder beruflichen Entwicklung bieten und einen sicheren Raum schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wenn sie jeden Tag mit ihrem wahren Selbst zur Arbeit kommen. Neben der preisgekrönten Unternehmenskultur bietet Boomi branchenführende Sozialleistungen, darunter eine wettbewerbsfähige 401K-Ergänzung, medizinische, zahnärztliche und visuelle Versorgung, bezahlte Freizeit, umfassende Leistungen für die Familienplanung, Zugang zu personalisierten Gesundheits-, Ernährungs-, Telemedizin- und Life-Coaching-Programmen und vieles mehr.Als Empfänger von zahlreiche Auszeichnungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=367654003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D956586310%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fboomi.com%252Fnews-and-events%252Fawards%252F%26a%3Dnumerous%2Bawards&a=zahlreiche+Auszeichnungen) als bevorzugter Arbeitgeber wurde Boomi im Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS)[1 ] im Jahr 2021 als Leader positioniert, und das in acht aufeinanderfolgenden Jahren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=2355475876&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D1263464895%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fresources.boomi.com%252Fresources%252Fpress-releases%252Fboomi-gartner-magic-quadrant-eipass-2021%26a%3Deight%2Bconsecutive%2Byears&a=acht+aufeinanderfolgenden+Jahren). Als Pionier der cloudbasierten iPaaS und mit mehr als 18.000 Kunden verfügt Boomi über eine wachsende Gemeinschaft von über 100.000 Mitgliedern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=1480144245&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D2596729969%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fresources.boomi.com%252Fresources%252Fpress-releases%252Fboomi-celebrates-100k-boomiverse-members-with-charitable-pledge%26a%3D100%252C000%2Bmembers&a=100.000+Mitgliedern)ein weltweites Partnernetzwerk mit mehr als 800 Partnern und einer der größten Selektionen von globalen Systemintegratoren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=2573993801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D3108972401%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fboomi.com%252Fpartners%252Fglobal-system-integrators%252F%26a%3Dglobal%2Bsystem%2Bintegrators&a=globalen+Systemintegratoren) (GSI) in der iPaaS-Branche.Eine Liste der offenen Stellen im Boomi-Team finden Sie auf der Karriereseite der Boomi-Website.Zusätzliche Ressourcen- Erfahren Sie mehr über die Boomi-Veteranen-Akademie- Erforschen Sie die Boomiverse-Gemeinschaft- Folgen Sie Boomi auf Twitter, LinkedIn, Facebook, und YouTubeGartner Haftungsausschluss: Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Anmerkung: Boomi wurde von 2014 bis 2019 als Dell Boomi ausgezeichnet.Über Boomi Boomi verbindet jeden mit allem und überall mit seiner Cloud-nativen, einheitlichen, offenen und intelligenten Plattform. Mehr als 18.000 Kunden weltweit vertrauen auf Boomis Integrationsplattform als Service (iPaaS), die sich durch Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auszeichnet. Als Pionier bei der intelligenten Nutzung von Daten hat Boomi die Vision, Kunden und Partnern das Entdecken, Verwalten und Orchestrieren von Daten zu erleichtern und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=2887057579&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D4122876063%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.boomi.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.boomi.com&a=http%3A%2F%2Fwww.boomi.com).© 2022 Boomi, LP. Boomi, das „B"-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.Informationen zu Inc. Media Die weltweit vertrauenswürdigste Marke für Wirtschaftsmedien, Inc., bietet Unternehmern das Wissen, die Werkzeuge, die Verbindungen und die Gemeinschaft, um großartige Unternehmen aufzubauen. Die preisgekrönten Multiplattform-Inhalte des Unternehmens erreichen jeden Monat mehr als 50 Millionen Menschen über eine Vielzahl von Kanälen wie Websites, Newsletter, soziale Medien, Podcasts und Printmedien. Die prestigeträchtige Inc. 5000-Liste, die seit 1982 jedes Jahr erstellt wird, analysiert Unternehmensdaten, um die am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten zu ermitteln. Die weltweite Anerkennung, die mit der Aufnahme in die 5000 einhergeht, gibt den Gründern der besten Unternehmen die Möglichkeit, sich mit einer exklusiven Gemeinschaft von Gleichgesinnten auszutauschen, und verschafft ihnen die Glaubwürdigkeit, die ihnen hilft, den Umsatz zu steigern und Talente anzuwerben. Über Quantum Workplace Quantum Workplace mit Sitz in Omaha, Nebraska, ist ein HR-Technologieunternehmen, das Unternehmen mit Umfragen zum Mitarbeiterengagement, Tools zur Aktionsplanung, Austrittsumfragen, Peer-to-Peer-Anerkennung, Leistungsbewertungen, Zielverfolgung und Führungsbewertung unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter QuantumWorkplace.com. September 2021Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812786/Boomi_Ink_Magazine_Best_Workplace.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=452210514&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D2295808174%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1812786%252FBoomi_Ink_Magazine_Best_Workplace.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1812786%252FBoomi_Ink_Magazine_Best_Workplace.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1812786%2FBoomi_Ink_Magazine_Best_Workplace.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1002945/Boomi_Dell_Business_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529437-1&h=3684763860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529437-1%26h%3D3668680959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1002945%252FBoomi_Dell_Business_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1002945%252FBoomi_Dell_Business_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1002945%2FBoomi_Dell_Business_Logo.jpg)Original-Content von: Boomi, übermittelt durch news aktuell