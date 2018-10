AB Inbev halbiert Dividende - Drittes Quartal unter den Erwartungen

LEUVEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev kürzt die Dividende um die Hälfte.



Eine der Hauptprioritäten sei es, den Schuldenberg abzubauen, teilte der Konzern am Donnerstag in Leuven mit. Die Ausschüttung an die Aktionäre müsse da zurückstehen. Für die Anteilseigner soll es nun eine Zwischendividende von 80 US-Cent und eine Gesamtdividende von 1,80 Euro für das Geschäftsjahr geben. Die Schulden von AB Inbev summieren sich nicht zuletzt durch die Übernahme des Rivalen SABMiller im Jahr 2016 noch auf über 100 Milliarden US-Dollar.

Im dritten Quartal blieb der Konzern zudem hinter den Erwartungen der meisten Analysten zurück. Der Umsatz sank von 14,7 Milliarden auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum aus eigener Kraft belief sich auf 4,5 Prozent. Erwartet worden war aber ein Plus von 5,9 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gab von 5,7 Milliarden auf 5,4 Milliarden Dollar nach. Unter dem Strich sank der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn von 2,6 Milliarden auf 1,6 Milliarden Dollar./she/jha/