Inauguration / Großes Interesse an Live-Berichterstattung bei n-tv

Köln (ots) - Die umfangreiche Berichterstattung zum Machtwechselin den USA bei n-tv stieß am gestrigen Freitag auf sehr großesInteresse. Der Nachrichtensender der Mediengruppe RTL Deutschlandsendete von 14 bis 23 Uhr live und sicherte sich damit starkeMarktanteile von bis zu 3,5 Prozent (MA 14-59: bis zu 3,1%). Bis zu910.000 Zuschauer verfolgten die Amtseinführung Donald Trumps bein-tv.Bereits im Vorfeld erzielten die beiden News Spezials"Machtwechsel im Weißen Haus" hervorragende Marktanteile von bis zu2,2 Prozent (MA 14-59: bis zu 1,6 %). Das News Spezial um 23 Uhrerreichte dann noch mal einen sehr guten Marktanteil von 1,7 Prozent(MA 14-59: 1,5 %).Insgesamt schalteten am gestrigen Freitag 7,2 Millionen Zuschauern-tv ein und bescherten dem Nachrichtensender damit einen starkenTagesmarktanteil von 2,0 Prozent (MA 14-59: 2,0 %).Auch heute berichtet n-tv umfangreich über die Highlights desgestrigen Tages sowie über die weiteren Entwicklungen. So sind unteranderem am Vormittag Auslandsreport Spezials und News Spezials sowieam Abend und 18 Uhr und um 22 Uhr die News Spezials "Trump istPräsident" geplant.Quelle: AGF/GfK / DAP TV Scope / MG RTL D Forschung und Märkte /beliebige Dauer / 17. -20.01.2017 vorl. gewichtet / Stand: 21.01.2017Pressekontakt:Alessia MaierMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvTelefon: 0221 / 45674103alessia.maier@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell