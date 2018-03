Inari Medical gibt den Abschluss einer Series-C-Finanzierung in Höhe von 27 Millionen USD bekannt

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Inari Medical, Inc. gabheute den Abschluss einer Series-C-Finanzierung in einer Gesamthöhevon 27 Millionen USD bekannt. Die Finanzierung wurde durch den neuenInvestor Gilde Healthcare geleitet und umfasste alle bestehendenInvestoren von Inari, darunter Versant Ventures und U.S. VenturePartners. Geoff Pardo von Gilde Healthcare wird dem Vorstand vonInari beitreten.Die Finanzierung generiert für Inari das Kapital zur Vermarktungseiner katheterbasierten Technologien zur Behandlung von venösenThromboembolien ("VTE"), eine Erkrankung, die eine der häufigstenTodes- und Invaliditätsursachen weltweit ist und mehr als 10Millionen Patienten jährlich betrifft1. Bislang wurden von Inari dieSysteme FlowTriever und ClotTriever entwickelt, die beide einesichere Entfernung von großvolumigen Gerinnseln aus den großenBlutgefäßen ermöglichen, ohne dass dabei der Einsatz vonthrombolytischen Medikamenten erforderlich ist."Wir sind in der glücklichen Lage, die Unterstützung eines starkenKonsortiums zu genießen, das aus Life-Sciences-Kapitalgesellschaftenbesteht, und möchten Gilde Healthcare als Investor bei Inari sowieGeoff Pardo als Mitglied des Vorstands begrüßen", sagte Bill Hoffman,Präsident und Chief Executive Officer. "Wir werden dieses Kapitaldazu nutzen, um unsere kommerziellen, klinischen und technologischenEntwicklungsprogramme zu unterstützen und zu beschleunigen.""Es besteht ein erheblicher Bedarf an verbessertenBehandlungsergebnissen für die Millionen von Patienten, die an VTEleiden", fügt Geoff Pardo von Gilde Healthcare hinzu. "Wir sind vomInari-Team, den bislang erzielten Fortschritten und den Visionen imUnternehmen, die Behandlung von VTE zu transformieren, beeindruckt."Informationen zu Inari Medical, Inc.Inari Medical, Inc. ist ein wagniskapitalfinanziertes Unternehmenim Privatbesitz, das sich auf medizinische Geräte spezialisiert undsich der Entwicklung von katheterbasierten Technologien zurBehandlung von venösen Thromboembolien ("VTE") widmet. Inarikonzentriert sich auf Lösungen, die eine sichere Entfernung von hohenGerinnselvolumen aus großen Blutgefäßen ohne den Einsatz vonthrombolytischen Medikamenten ermöglichen. Inari hat bislang zweineuartige mechanische Thrombektomiesysteme entwickelt, nämlichFlowTriever und ClotTriever. Beide Systeme sind gemäß 510(k) von derUS-amerikanischen FDA für die Thrombektomie in peripheren Blutgefäßenzugelassen und haben darüber hinaus das CE-Zeichen erhalten. Inariwurde im Jahr 2013 als Spin-out-Unternehmen von Inceptus Medical,einem Entwicklungsunternehmen für medizinische Geräte, gegründet. DasUnternehmen wird von Gilde Healthcare, Versant Ventures, U.S. VenturePartners, den Gründern und anderen privaten Investoren finanziert.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inarimedical.com.Informationen zu Gilde HealthcareGilde Healthcare ist ein auf das Gesundheitswesen spezialisiertereuropäischer Investor, der sowohl einen Venture- undWachstumskapitalfonds als auch einen Buy-out Fond, der auf das untereund mittlere Marktsegment fokussiert ist, unterhält. Der GildeHealthcare Venture- und Wachstumskapitalfonds investiert inUnternehmen, die sich auf Medizintechnik, Diagnostika, digitaleGesundheit und Therapeutika spezialisieren. Die Portfoliounternehmensind sowohl in Europa als auch in Nordamerika ansässig. Der GildeHealthcare Fonds, der auf Buy-outs im unteren und mittlerenMarktsegment fokussiert ist, investiert in profitable europäischeGesundheitsdienstleister in vorwiegend den Niederlanden, Belgien undDeutschland. Das Portfolio besteht aus Gesundheitsanbietern,Herstellern von Medizinprodukten und anderen Dienstleistern auf demGesundheitsmarkt. Für seine Spezialfonds hat Gilde Healthcare seit2001 800 Millionen EUR (1 Milliarde USD) aufgebracht. Gildeinvestiert derzeit aus dem Gilde Healthcare IV, der unter anderemdurch den Europäischen Investitionsfonds (EIF) und den ERP-Dachfondsfinanziert wird. Weitere Informationen finden Sie auf derUnternehmens-Website unter www.gildehealthcare.com.1 http://www.worldthrombosisday.orgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/658873/Inari_Medical_Logo.jpgPressekontakt:Drew HykesChief Commercial Officerdrewh@inarimedical.comOriginal-Content von: Inari Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell