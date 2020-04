InVision: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Am 23.04.2020, 09:44 Uhr notiert die Aktie InVision an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 15.33 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Nach einem bewährten Schema haben wir InVision auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die InVision-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,55 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 51,81. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält InVision auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber InVision. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält InVision daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält InVision von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.