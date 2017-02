Hamburg (ots) - So hoch wie in diesem Jahr war der Diät-Druckunter den Kandidatinnen von "Der Bachelor" noch nie. InTouch (EVT09.02.) erfuhr, dass vor allem eine besonders darunter leidet.Der Kampf um TV-Junggeselle Sebastian Pannek ist eröffnet: 22hübsche Mädchen buhlen um die Gunst des 30-Jährigen - und zwar mitvollem Körpereinsatz. Aktuelle Bilder vom Set zeigen dieKandidatinnen in sexy Zweiteilern. Schon mit der ersten Folge wirddeutlich: Hier herrscht Konkurrenzdruck und Zickenalarm! EinBeispiel: Als sich Musical-Darstellerin Julia Friess an ihrerMitstreiterin Evelyn Burdecki vorbeischlängelte, lobt diese zunächst"Schönstes Kleid von heute! Voll geil", nur um dann sofortnachzusetzen "Die muss auch ein bisschen abspecken." Ein Insiderverrät gegenüber InTouch: "Julia ist eine starke Frau, aber dieserSpruch ging ihr mit Sicherheit nahe." Der Grund: Schon während ihrerAusbildung zur Musical-Darstellerin wurde Julia von Casting-Agentenfür zu dick befunden. Ob es ihr hilft, dass sie beim Publikum totalgut ankommt?Nicht nur Julia, auch die anderen Kandidatinnen leiden unter demKonkurrenz-Druck. Dessous-Model Fabienne Gierke verrät: "Klar habenwir Mädels uns alle abgecheckt, als wir uns im Bikini sahen. GeradeFrauen schauen dann offensiv hin: Haben die anderen was, was ichnicht habe?" Die 25-Jährige geht sogar noch weiter: "Dass es beimersten Aufeinandertreffen im Bikini zu Zickereien kommen würde, warmir klar."Von Mobbing-Attacken und Body-Druck will der Bachelor jedochnichts wissen. "Mir ist kein Mädel negativ aufgefallen, alle habentolle Figuren. Ich hoffe, dass von eventuellem Zicken-Terror nichtsan mich herankommt und dass das in der Mädels-Villa bleibt", erklärter. Andererseits ist Sebastian selbst total sportlich, gehtregelmäßig ins Fitnessstudio und steht auf disziplinierte,durchtrainierte Frauen: "Couch-Potatos gehen gar nicht! Ich mag keineFrauen, die in den Tag hineinlümmeln." Kein Wunder also, dass sichdie Kandidatinnen mächtig ins Zeug legen, um eine gute Figur zumachen.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonInTouch (Nr. 07/2017, EVT 09.02.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell