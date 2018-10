InMobi kauft US-Werbe- und Datenunternehmen Pinsight Media

Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Pinsight-Mutterkonzern Sprintwird US-Werbekraftzentrum schaffenSan Francisco (ots/PRNewswire) - InMobi (http://inmobi.com/), eininternationaler Anbiete von Unternehmensplattformen für Vermarkterkündigte heute den Kauf von Pinsight Media(https://pinsightmedia.com/) an, einem Unternehmen im Bereich mobileDaten und Werbung, das vorher vollständig dem Unternehmen Sprintgehörte. Diese Gesamtübernahme aller Anteile ist Teil einer breitergefassten Zusammenarbeit zwischen InMobi und Sprint über Geräte,Daten, Medien und Marketing hinaus.Pinsight Media ist ein Unternehmen im Bereich mobile Daten undBrand Intelligence, das mit führenden US-Unternehmen im BereichTelekommunikation und Werbung im vertikalen Bereich, u. a. beiKonsumgütern, im Einzelhandel, in der Unterhaltungsbranche und derFinanzbranche zusammenarbeitet. Das Unternehmen bietet einumfassendes Portfolio and Werbeprodukten und -dienstleistungen, dieUnternehmen dabei unterstützen, neue Zielgruppen aufzudecken, neueMarktmöglichkeiten zu entdecken und effizientereKundenengagementstrategien zu definieren.Die Verbraucher haben sehr hohe Erwartungen wenn es darum geht,wie Marken mit ihnen von Entdeckung bis zum Kauf und Gebrauch mitihnen in Kontakt treten. Der Kauf von Pinsight baut auf dieInMobi-Unternehmensplattformen auf und ermöglicht es CMOs, denErwartungen der Verbraucher durch besseres Verbraucherverständnis fürüberlegenes Targeting, Engagement und Retention zu entsprechen. Durchdie Kombination von mobilen Daten auf Netzwerkebene mit Daten ausmobilen Anwendungen und mobilen Webbrowsern wird InMobi CMOs durchden Kauf von Pinsight Media eine integrierte durchgängige Ansichtüber die Verbraucher bieten, die wesentlich leistungsfähiger ist alsalle anderen Plattformen in der Branche."Die Zusammenarbeit von Sprint mit InMobi geht über diesen Kaufhinaus. Wir haben einen strategischen Partner gesucht, der in derLage ist, die aktuellsten Technologien in den Bereichen digitalesMarketing und mobile Werbung zu liefern und wert auf die Belange inBezug auf Regulierungen, Privatsphäre und Datenschutz legt", sagteRob Roy, Chief Digital Officer bei Sprint. "Durch dieseZusammenarbeit erhält Sprint einen innovativen Partner, mit dem wirunseren Marketingerfolg voranbringen können."Der Kauf von Pinsight Media bringt für die InMobi Marketing Cloudauch tiefe Einblicke und eine eine moderne Managementplattform,wodurch für Vertriebsunternehmen eine Brücke zwischen Nutzerverhaltenund KI-gestützter Marketingstrategie geschaffen wird."Durch diesen Kauf schaffen wir die mächtigste Werbe- undMarketingplattform für den US-amerikanischen Markt, indem wir Online-und Offlineverhalten vereinen und CMOs eine Möglichkeit bilden dieVerbraucher zu kontaktieren und anzusprechen, wobei gleichzeitig dieAnforderungen an Privatsphäre und Datenschutz eingehalten werden",sagte Naveen Tewari, Gründer und CEO von InMobi. "Dieser branchenweiterste Erwerb ermöglicht es InMobi und Sprint, unsere jeweiligenStärken zu vereinen und stellt ein internationales Muster für eineZusammenarbeit zwischen Werbeplattformen undTelekommunikationsunternehmen zur Verfügung.""InMobi fühlt sich Partnern im Telekommunikationsbereich und demAufbau eines einzigartigen Daten-Ökosystems zur Förderung unsererUnternehmensplattform für Vermarkter stark verbunden", sagte AnuraktJain, Vizepräsident und Geschäftsführer für den Bereich StrategicData Partnerships bei InMobi. "Der Kauf von Pinsight Media sorgt füreine maßgebliche Verbesserung unserer Fähigkeiten, intelligenteVerbraucherdaten, Publikums- und Kundenengagement für CMOs zubieten."Infolge dieses Kaufs wird InMobi seinen Betrieb in Nordamerikazusätzlich zu San Francisco, New York, Los Angeles und Chicago aufKansas City ausweiten. Dieser Schritt folgt auf InMobis Kauf (https://www.inmobi.com/company/press/inmobi-acquires-los-angeles-based-aerserv-for-90-million/) von AerServ für einen Preis von 90 MillionenUS-Dollar im Januar diesen Jahres und die kürzlich eingegangeneZusammenarbeit (https://www.inmobi.com/inmobi-msft-announcement) mitMicrosoft im Juni.Informationen zu InMobiInMobi ist ein internationaler Anbieter vonUnternehmensplattformen für Vermarkter. Als führendesTechnologieunternehmen wurde InMobi als2018-CNBC-Disruptor-50-Unternehmen und als eines der Fast Company's2018 Most Innovative Companies anerkannt. Weitere Informationenfinden Sie unter inmobi.com (http://inmobi.com/).Informationen zu Pinsight MediaPinsight Media ist ein Unternehmen im Bereich mobile Daten undBrand Intelligence. Durch den wirksamen Einsatz von mobilen Daten aus
erster Hand von mehr als 32 Millionen Handynutzern direkt aus dem
Netzwerk arbeitet Pinsight Media mit Unternehmen und Vermarktern
zusammen, um handlungsorientierte Erkenntnisse zu bieten, die
intelligentere Geschäfts- und Marketingentscheidungen fördern. Hier
zu gehört auch die Analyse der wesentlichen demographischen, verhaltens-
und ortsbezogenen Informationen, die Unternehmen dabei helfen können,
neue Zielgruppen aufzudecken, neue Marktmöglichkeiten zu finden oder
effizientere Kundenengagementstrategien zu definieren.