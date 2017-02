InMobi führt fortschrittlichstes Portfolio für mobile Videowerbung in Europa ein

Plattform vereint innovative Bewegtbildformate mit auf DeepLearning aufbauenden Algorithmen und bietet umfassendstesBewegtbildangebot im MarktLondon (ots/PRNewswire) - InMobi (http://inmobi.com/), eineglobale Plattform für Werbung und Produktentdeckung auf Mobilgeräten,hat heute das fortschrittlichste Formatangebot für die mobileBewegtbildwerbung in Europa eingeführt. Die Plattform umfasstinnovative Videoformate wie Vertical Video, interaktiveRich-Media-Videos, 360-Grad-Videos, Opt-in-Videowerbung, Full-Screensowie In-Feed und In-Stream Videos. InMobi hat seit über vier Jahrenin Bewegtbildtechnologien investiert, und kombiniert mit der neuenPlattform bahnbrechende Video Creatives mit auf Deep Learningaufbauenden Optimierungsalgorithmen, um das bestmögliche Ergebnis fürdie Marken zu liefern.Konsumenten greifen inzwischen zur besten Sendezeit zu IhrenMobilgeräten. Smartphones überflügeln hier inzwischen den Fernseherin der Popularität und entwickeln sich zum bevorzugten Endgerät.Brands eröffnet sich damit die große Chance, die Nutzer überBewegtbildwerbung auf dem heutzutage bevorzugten mobilen Endgerät zuerreichen und interaktiv einzubinden. Nach Angaben vonZenithOptimedia(http://www.zenithoptimedia.cz/en/zenith/news/detail/107-Mobile%20to)wird der mobile Videokonsum bis 2018 bei 33,4 Minuten pro Tag liegen,mobile Endgeräte machen dabei 64 Prozent des gesamtenOnline-Video-Konsums aus.Der Bewegtbildwerbung kommt hier in sowohl Brand- als auchPerformance-Marketingkampagnen eine tragende Rolle zu, was die Zieleder Werbetreibenden betrifft. Wenn es darum geht, Markenbewusstseinzu schaffen, haben sich Vertical Video, In-Stream- und Opt-in-Videosmehr als bewährt, wobei Vertical Video eine bis zu 9-fach höhereErfolgsquote als horizontal ausgerichtete Bewegtbildanzeigen liefern.Auch interaktive Videos mit Rich-Media-Endcards, 360-Grad-Videos undNative In-Feed-Videos steigern die Kundenbindung und Umsetzung derBotschaft, und treiben sowohl den Verkauf als auch App Installationvoran.InMobis Videoplattform bietet hier einige Vorteile:- Buffer-Free Video Creatives erhöhen das Interesse - InMobi bietetbuffer-free Technologie und intelligente Anpassung derVideoauflösung durch adaptives Streaming, was zu den schnellstenLadezeiten (0,06 Sek. im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,3Sek.) für Bewegtbildspots und dem besten Erlebnis für den Zuschauerführt und sich in einer durchschnittlichen Completion-Rate von 90Prozent niederschlägt;- Deep Learning-basierte Optimierung bringt verbesserte Ergebnisse -InMobis Deep Learning-Plattform steht für mehr als ein Jahrzehnt andatenwissenschaftlicher Forschung und liefert mit einerPerformance, die allen Werbetreibenden zugutekommt,Next-Generation-Intelligence für die Optimierung von Kampagnen. DiePlattform verarbeitet die mehr als 20 Milliarden täglich in diePlattform eingespeisten Events und verknüpft die Daten von Erst-,Zweit und Drittanbietern dynamisch in Echtzeit, um die Kampagnenmit den Zielen der Werbetreibenden abzustimmen. Die Plattform lerntadaptiv, wird ständig intelligenter und sorgt für denkontinuierlich optimierten Abgleich mit Brand-KPIs, was die höchsteKundenbindung und Auftrieb für die Branding-Kennzahlengewährleistet;- Creative Authoring der Spitzenklasse ermöglicht Videowerbung inneuem Umfang Brands können InMobis innovatives Creative AuthoringTool nutzen, um bestehende TV-Kampagnen sowie digitale undSocial-Media-Bewegtbildkampagnen schnell für den mobilen Bereichanzupassen, und die Kunden so zu flexibel zu erreichen;- Maßgeschneiderte Video Creatives, die sich von der Flut an Inhaltenabheben -Brands steht auch die Möglichkeit offen, mit InMobispreisgekröntem Creative-Services-Team zusammenzuarbeiten, ummaßgeschneiderte Video Creatives zu erstellen, dieGerätefähigkeiten wie Mikrofon, Gyroskop, Beschleunigungssensoretc. voll ausnutzen, so dass der Nutzer voll in das ultimativeMarkenerlebnis eintauchen kann;- Best-in-Class Lösungen für Viewability - InMobi hat sich mitBranchenführern wie Moat und Integral Ad Science zusammengetan, umViewability unabhängig verifizieren zu lassen, und kann eine imVergleich zu den Branchenstandards um 100 Prozent bessereViewability für die In-App-Bewegtbildwerbung vorweisen.Die InMobi-Plattform ermöglicht Marken einen Zugang über direkteund programmatische Kanäle (sowohl im Open Exchange als auch inPrivate Marketplaces) und ist die umfassendste und fortschrittlichsteOption für Werbetreiobende, die sich für Bewegtbildwerbungentscheiden."InMobi treibt seit mehreren Jahren die nächste Generation dermobilen Werbung voran, die sich auf Deep Learning-basierteOptimierungs-Engines stützt. Wir sind stolz darauf, unser Angebot imBewegtbildbereich, das auf anderen globalen Märkten bereits enormeErfolge erzielt hat, jetzt auch in Europa anbieten zu können",erklärte Amine Melouk, VP und General Manager Brand AdvertisingEuropa bei InMobi. "Wir glauben, dass wir die Grundlage für denAufbau der größten Video-Werbeplattform der Welt geschaffen haben"."InMobis Videoplattform ist in vielerlei Hinsicht führend in derBranche, und wir haben das große Glück, dies aus erster Handmitzuerleben. Samsung hat sich partnerschaftlich mit InMobi undStarcom Mediavest Group (SMG) zusammengetan, um eine preisgekrönteKampagne für die Rugby-Union-Weltmeisterschaft zu kreieren", sagteZszusa Toronyi, International Associate Director für Samsung beiStarcom Worldwide. "Wir hätten es ohne InMobis360-Grad-Videofunktionen nicht geschafft, derart umfassendausgezeichnet zu werden".Weitere Informationen zu den Videofeatures finden Sie unter:http://video.inmobi.com/Informationen zu InMobiInMobi ermöglicht es Verbrauchern, neue Produkte undDienstleistungen zu entdecken durch kontextgebundene undpersonalisierte Werbung auf Mobilgeräten zu entdecken. Durch seinerevolutionäre Werbe- und Produktentdeckungsplattform könnenApp-Entwickler, Händler und Marken mobile Kunden global ansprechen.InMobi, das laut Fast Company zu den innovativsten Unternehmen derWelt in 2016 gehört, erreicht mehr als 1,5 Mrd. individuelleMobilgeräte weltweit.Pressekontakt:pr@inmobi.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/266030/inmobi_logo.jpgOriginal-Content von: InMobi, übermittelt durch news aktuell