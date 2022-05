InEight führt eine Projektsteuerungslösung zur Verwaltung fortschrittlicher Projektabwicklungsmodelle ein; Pilotprojekt zeigt eine 10-prozentige Reduzierung der Planungskosten

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) -InEight Inc., (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3537091-1&h=3795342644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3537091-1%26h%3D1807839706%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fineight.com%252F%253Futm_source%253DPress_Release%2526utm_medium%253DEarned_Media%2526utm_campaign%253D220517-PR-Design%2526utm_content%253D2022-design-release%26a%3DInEight%2BInc.%252C&a=InEight+Inc.%2C) ein weltweit führender Anbieter von Software für das Management von Investitionsprojekten und -programmen, hat die Einführung von InEight Design bekannt gegeben. InEight Design bietet einen integrierten Projektsteuerungsprozess für die erfolgreiche Verwaltung von Designumfängen und die Nachvollziehbarkeit von Designmengen für fortschrittliche Projektlieferungsmodelle. Die Synchronisierung von Entwurfs- und Konstruktionsdaten ist das bisher fehlende Glied in der Zusammenarbeit der Beteiligten und der gemeinsamen Sichtbarkeit, die für eine integrierte Projektabwicklung angestrebt wird.Die Technologie kommt nach einer erfolgreichen Pilotphase auf den Markt, in der sie bei Design-Build- und anderen Partnerschaftsmodellen im Wert von mehr als 14 Mrd. US-Dollar eingesetzt wurde. Dabei wurde das Risiko des Mengenwachstums bei der Planung um bis zu 20 % und die Kosten für die Konstruktion um 10 % reduziert.Durch die Verbesserung der Transparenz des Planungsfortschritts und die Anpassung der Bauarbeiten an die neuesten Planungsmengen können die Kunden jetzt Überraschungen vermeiden, die sich auf Budgets und Zeitpläne auswirken.Brad Barth, Chief Product Officer bei InEight, sagt dazu: „Die weltweite Nachfrage nach Bauleistungen steigt weiter an, und fortschrittliche Vertragsmodelle werden bei großen, komplexen Projekten immer mehr zur Norm. Die Verwaltung und Kontrolle des Entwurfsumfangs bei diesen Projekten ist für den Gesamterfolg entscheidend, doch bisher waren die Entwurfsfirmen auf unzusammenhängende Tabellenkalkulationen angewiesen, um ihre Arbeit zu verwalten. Diese leistungsstarke Designmanagement-Lösung füllt diese Lücke und bietet eine Projektsteuerungslösung für die Designarbeit, die Transparenz, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit für die zahlreichen an diesen Projekten beteiligten Akteure ermöglicht."Die Software unterstützt Ingenieur- und Designteams bei der Kontrolle ihres Umfangs, der Verwaltung ihrer Ressourcen, der Vorhersage von Fertigstellungsterminen, der Verfolgung des Fortschritts und der Verwaltung von Earned Values, während die Designarbeit durch 30-60-90-IFC-Meilensteine fortschreitet. Das Ergebnis ist eine bessere Koordination, Verantwortlichkeit und Transparenz zwischen den Planungs- und Bauteams, wodurch Überraschungen bei der integrierten Projektabwicklung vermieden werden.Weitere Informationen über InEight Design finden Sie unter: InEight Design (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3537091-1&h=3913514948&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3537091-1%26h%3D3742242941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fineight.com%252Fproducts%252Fineight-design%252F%253Futm_source%253DPress_Release%2526utm_medium%253DEarned_Media%2526utm_campaign%253D220517-PR-Design%2526utm_content%253D2022-design-release%26a%3DInEight%2BDesign&a=InEight+Design)Informationen zu InEightInEight bietet praxiserprobte Projektmanagement-Software für Bauherren, Bauunternehmer, Ingenieure und Architekten, die die Welt um uns herum bauen. Mehr als 575.000 Benutzer und über 850 Kunden weltweit verlassen sich auf InEight, wenn es darum geht, in Echtzeit Einblicke zu erhalten, die dabei helfen, Risiken zu managen und Projekte während des gesamten Lebenszyklus im Zeit- und Kostenrahmen zu halten.Von der Vorplanung bis zum Entwurf, von der Schätzung bis zur Terminplanung und von der Ausführung bis zum Umsatz hat InEight weltweit Projekte im Wert von mehr als 1 Billion Dollar in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Sektor, Energie und Strom, Öl, Gas und Chemie, Bergbau und Handel durchgeführt. Für weitere Informationen, folgen Sie InEight auf LinkedIn oder besuchen Sie InEight.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/715598/InEight_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3537091-1&h=1407808484&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3537091-1%26h%3D695486872%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F715598%252FInEight_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F715598%252FInEight_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F715598%2FInEight_Logo.jpg)Pressekontakt:media@ineight.comOriginal-Content von: InEight, übermittelt durch news aktuell