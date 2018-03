AB InBev gibt neue Nachhaltigkeitsziele bis 2025 bekannt (FOTO)

Bremen (ots) -- Der weltweit führende Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev bautdas Thema Nachhaltigkeit mit seiner bisher ehrgeizigstenZielsetzung weiter aus- Zeitgleich startet das Unternehmen die Plattform 100+, um lokaleInnovationen zur Lösung drängender globaler Herausforderungenweiter voranzubringenAnheuser-Busch InBev verpflichtet sich zu seinen neu gesetztenNachhaltigkeitszielen bis 2025 in den Bereichen Landwirtschaft,Wasser, Verpackung und Klimaschutz. Nachdem in den letzten zehnJahren alle bisherigen Nachhaltigkeitsziele erreicht worden sind,treibt das Unternehmen seine ökologischen und sozialenVerpflichtungen weiter voran.Bis 2025 will Anheuser-Busch InBev folgende Nachhaltigkeitszieleerreichen:- Intelligente Landwirtschaft100 % unserer direkten landwirtschaftlichen Zulieferbetriebe sindqualifiziert, vernetzt und finanziell selbstbestimmt- Verpackungskreislauf100 % unserer Produkte sind aus Mehrweg- oder zum Großteil ausrecyceltem Verpackungsmaterial hergestellt- Verantwortung für Wasser100 % der Gemeinschaften in stark belasteten Regionen haben dieWasserversorgung und -qualität deutlich verbessert- Klimaschutz100 % unseres eingekauften Stroms stammen aus erneuerbarenEnergiequellen & Reduzierung der CO2-Emissionen entlang der gesamtenWertschöpfungskette um 25 %"Wir wollen Menschen für eine bessere Welt zusammenbringen.Deshalb engagieren wir uns für eine gesunde Umwelt und starkeGemeinschaften", so Carlos Brito, Chief Executive Officer vonAnheuser-Busch InBev. "Der Klimawandel ist das drängendste Problemauf unserem Planeten und könnte sich auf die natürlichen Ressourcenauswirken, die wir zum Brauen unserer hochwertigen Biere brauchen.Deshalb wollen wir das Thema Nachhaltigkeit als Katalysator fürInnovationen nutzen. Unsere Nachhaltigkeitsziele bis 2025 und unserePlattform 100+ werden sich gegenseitig ergänzen, um Lösungen fürökologische und soziale Herausforderungen zu entwickeln. Ziel ist derAufbau eines Unternehmens, das die nächsten 100 Jahre überdauert."Auf der neuen Plattform 100+ wird Anheuser-Busch InBev gemeinsammit Wissenschaftlern, Technologie-Experten und angehendenUnternehmern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Tony Milikin,Chief Sustainability & Procurement Officer von AB InBev: "Wir könnenunsere globalen Nachhaltigkeitsziele nicht alleine erreichen. Alsglobaler Brauereikonzern, der in mehr als 50 Ländern tätig ist,wollen wir unseren unternehmerischen Geist nutzen und mitRegierungen, NGO-Partnern, Universitäten und Innovatorenzusammenarbeiten, um einige der wichtigsten Herausforderungen derWelt gemeinsam anzugehen." Weitere Informationen unter:www.ab-inbev.com/better-world.htmlAnheuser-Busch InBev DeutschlandAnheuser-Busch InBev Deutschland (Beck's, Franziskaner, Corona)mit Hauptsitz in Bremen ist ein Tochterunternehmen des weltweitführenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev und ist im deutschenBiermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmenbeschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2.300Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Claudia HauschildUnternehmenssprecherinAnheuser-Busch InBev0421/5094-4263claudia.hauschild@ab-inbev.comKim StrasserCohn & Wolfe Public Relations GmbH & Co. KG040/808016-135kim.strasser@cohnwolfe.comOriginal-Content von: Anheuser-Busch InBev, übermittelt durch news aktuell