Köln (ots) - Jasna Fritzi Bauer nimmt als Shiri Conradi in "Rampensau" keinBlatt vor den Mund - das sorgte für gute Quoten bei VOX! Mit 6,9 ProzentMarktanteil und bis zu 1,54 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren legte Folge 1 derneuen eigenproduzierten Serie um 20:15 Uhr einen erfolgreichen Start hin. ImAnschluss daran konnte die zweite Folge der Crime-Dramedy diese Werte steigern:Starke 7,2 Prozent (14-59) und insgesamt 1,39 Millionen Zuschauer verfolgten,wie sich die erfolglose Schauspielerin Shiri notgedrungen auf einen Deal mit derPolizei einlässt: Sie geht als Undercover-Ermittlerin an eine Schule, um einenDrogenring hochgehen zu lassen.Noch erfolgreicher war "Rampensau" in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigenZuschauer: Folge 1 sahen 7,8 Prozent, Folge 2 sogar 8,1 Prozent. Insbesonderebei den jungen Zuschauerinnen (14 bis 29 Jahre) konnte die neue VOX-Seriegestern überzeugen und verbuchte mit 12,7 Prozent Marktanteil um 20:15 Uhr einenhervorragenden Marktanteil.Wer "Rampensau" verpasst hat, kann sich die Folgen nach TV-Ausstrahlungkostenlos bei TVNOW anschauen. Die Episoden sind außerdem jeweils sieben Tagevor TV-Ausstrahlung als Preview online verfügbar.Nächsten Mittwoch (27.11.) geht es ab 20:15 Uhr mit zwei neuen Folgen"Rampensau" bei VOX weiter.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte / vorläufiggewichtet / Stand: 21.11.2019Weitere Informationen zu "Rampensau": https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de