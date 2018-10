Koblenz/Kirchberg (ots) - In Kooperation mit dem Ministerium fürWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalzveranstaltete die IHK Koblenz erstmals am gestrigen Donnerstag dasImpulsforum "Land& Handel" in der Stadthalle Kirchberg.Hildegard Kaefer, Vizepräsidentin der IHK Koblenz, undRegionalgeschäftsführer Knut Schneider als Initiatoren desImpulsforums, das unter dem Leitmotiv "Der Handel hat Zukunft" stand,sahen die Kernaufgabe des Symposiums darin, mit Ideen und BestPractice Beispielen positive, innovative und vor allem praktikableDenkanstöße zur Entwicklung des stationären Handels im ländlichenRaum zu geben."Gerade der Handel birgt die Chance, mit neuen Angeboten neuentstandene Kundenbedürfnisse zu bedienen und so zum Frequenzbringerauch für ländliche Ortschaften zu werden", bekräftigte Minister Dr.Volker Wissing in seinem Statement.Keynote-Speaker des Abends war der bekannteDigitalisierungsexperte, Unternehmer und Buchautor Dr. HubertusPorschen. Er sorgte durch seinen mitreißenden Vortrag für dieentsprechende Motivation, dem Landhandel innovativer und dennochauthentisch und vor allem optimistisch neuen Schwung zu verleihen.Das mit Hildegard Kaefer, Geschäftsführerin von Kaefer in Sohren,Ingo Borowicz (IHK Arnsberg), Heinz-Herbert Dustmann, Geschäftsführerder Dula-Werke Dustmann und zugleich Präsident der IHK Dortmund,Magnus Lauer, Sales Director Germany Premium Rosenthal, Kay Harney,Retail Development Marketing sowie Martin van Stek, MuseumsleiterZylinderhaus Bernkastel-Kues, und Dr. Hubertus Porschen hochkarätigbesetzte Podium diskutierte kontrovers Chancen und Fallstricke der"digital-regionalen" Zukunft der Wirtschaft. Fazit: Die Einzelhändlerund Dienstleister in der ländlichen Region müssen real und in dervirtuellen Welt eine Marke darstellen, die besonders ist.Hildegard Kaefer resümierte: "Ich glaube an die Zukunft desstationären Einzelhandels. Dennoch werden wir in den Städten undDörfern ohne die digitale Welt nicht überleben können. Das Wichtigsteist jedoch, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, egal ob digitaloder offline."Pressekontakt:PR-KONZEPT.COMPR & Social Media KommunikationsberatungGunther Fessenfessen(at)pr-konzept.com02331-343709Original-Content von: Impulsforum 2018, übermittelt durch news aktuell