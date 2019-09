Impulse für die friedensethische Debatte und das Engagement für den Frieden/Friedenstheologisches Lesebuch zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 2019 erschienen

Hannover (ots) - Das friedenstheologische Lesebuch "Auf dem Weg zueiner Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens" ist jetzterhältlich. Der Sammelband bündelt die theologischen und ethischenGrundlagen zum Begriff der Gewaltfreiheit, wirft Schlaglichter aufdie derzeitigen Herausforderungen für den Frieden sowie die aktuellenDebatten und bietet abschließend Einblicke in die praktischeFriedensarbeit in Deutschland und weltweit. Damit bildet er eineGrundlage für die Beratungen der Synode der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD) vom 10. bis 13. November 2019 in Dresden, auf derdie aktuellen friedenstheologischen Herausforderungen diskutiertwerden sollen. "Das Lesebuch ist aber nicht nur eine wunderbareGrundlage für eine engagierte Debatte auf der Synode," betont IrmgardSchwaetzer, Präses der Synode der EKD. "Es bietet all denen innerhalbwie außerhalb der evangelischen Kirche, die sich persönlich für denFrieden einsetzen wollen, einen guten Überblick und Ansatzpunkte fürdie eigenen Fragestellungen und Themen. Denn wer sich für den Friedenund die Gewaltfreiheit engagieren will, kann ja an ganzunterschiedlichen Stellen ansetzen: bei der Frage, wie wir uns imAlltag begegnen, beim Umgang miteinander im Netz, politisch imEinsatz für Demokratie und Menschenrechte, im Ausland in derEntwicklungszusammenarbeit oder bei der Frage nachKlimagerechtigkeit."Renke Brahms, der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, der dieEntstehung des Buches maßgeblich begleitet hat, hob die Aktualitätder Fragestellung hervor: "Angesichts der aktuellenFriedensgefährdungen brauchen wir ein neues Nachdenken über denFrieden. Und wir brauchen gute Beispiele von Friedensstifterinnen undFriedensstiftern, damit deutlich wird, wie Frieden heute möglich ist.Deshalb verbindet das Buch beides: grundsätzliches Nachdenken undeine Fülle beispielhafter Projekte und Entwicklungen."Das Buch "Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und desFriedens. Ein friedenstheologisches Lesebuch" ist bei derEvangelischen Verlagsanstalt Leipzig erschienen und kostet 35 EUR.Die Printausgabe kann im Buchhandel (ISBN 978-3-374-06058-0) oderunter www.eva-leipzig.de bestellt werden. Online ist der Text unterhttps://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Lesebuch-Synode-2019.pdf verfügbar.Hannover, 3. September 2019Pressestelle der EKDKatharina RatschkoPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell