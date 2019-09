Impulse für Bio: Lieferantenstrategietag bei ALDI (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -In puncto Bio haben sich ALDI Nord und ALDI SÜD ambitionierteZiele gesetzt: Sie wollen ihre Marktführerschaft beim Umsatz mitBio-Lebensmitteln stärken und ihr Sortiment weiter ausbauen. Dazudiskutierten die beiden Unternehmen am 18. September gemeinsam mitstrategischen Partnern und externen Experten über Bio-Trends undInnovationen.Der Einladung zum ersten Bio-Lieferantenstrategietag von ALDI Nordund ALDI SÜD folgten rund 120 Teilnehmer. In verschiedenenImpulsvorträgen berichteten Lieferanten und Partner unter anderem vonBest-Practice-Beispielen und stellten zukunftsweisendeErnährungstrends vor. Ebenfalls vor Ort war Philipp Lahm, der seit2018 Inhaber des Traditionsunternehmens Schneekoppe ist und 15Produkte exklusiv über ALDI vertreibt. Im Gespräch erzählte derehemalige Nationalspieler, wie seine Leidenschaft für das Thema Bioentstanden ist und wie er seine ersten Schritte als Bio-Unternehmermachte: "Mir gefiel die Idee, gute Lebensmittel in Bio-Qualität fürein breites Publikum verfügbar zu machen und Menschen dabei zuunterstützen, ein gesundes Leben zu führen. Mit ALDI haben wir dafürden richtigen Vertriebspartner gefunden und wollen künftig immerbesser werden."Bio-Landbau fördern und Sortiment weiter ausbauen "Durch denkonsequenten Handel mit Bio-Produkten ermöglichen wir unseren Kundennachhaltigen Konsum und fördern den Bio-Landbau als zukunftsfähigeund nachhaltige Form der Landwirtschaft", so Kristina Bell, GroupBuying Director bei ALDI SÜD, verantwortlich für Qualitätswesen &Corporate Responsibility. "Wir wollen unser Bio-Sortiment konsequentausbauen und weiterentwickeln. Ein enger, partnerschaftlicherAustausch mit unseren Lieferanten ist dabei für uns besonderswichtig", ergänzt Rayk Mende, Geschäftsführer CorporateResponsibility & Quality Assurance bei ALDI Nord.ALDI ist Marktführer bei Bio in DeutschlandBio-Produkte machen bei ALDI Nord 5,7 Prozent und bei ALDI SÜD 7,7Prozent des Umsatzes mit Lebensmittel-Eigenmarken aus. Laut GfK istALDI mit über 13 Prozent Marktführer beim Umsatz mitBio-Lebensmitteln.Vielfältige Bio-ProdukteAlle bei ALDI verfügbaren Bio-Produkte sind gemäß derEG-Öko-Verordnung zertifiziert und mit dem grünen EU-Bio-Logogekennzeichnet. Aktuell bietet ALDI über 700* Bio-Produkte imStandardsortiment oder als Test-, Saison- und Aktionsartikel an. Dazuzählen unter anderem Obst und Gemüse, Milchprodukte, aber auchFleisch- und Tiefkühlwaren. So besteht bei beiden Discountern dieMöglichkeit, den gesamten Wocheneinkauf in Bio-Qualität zu erledigen.SchneekoppeNeben den Bio-Eigenmarken führen ALDI Nord und ALDI SÜD seit dem2. Mai 2019 bundesweit und exklusiv 15 hochwertige Produkte inBio-Qualität unter der bekannten Marke Schneekoppe. Inhaber desTraditionsunternehmens ist seit 2018 der ehemalige FußballspielerPhilipp Lahm. Mit Schneekoppe haben die beiden Unternehmen einenHändler mit jahrzehntelanger Erfahrung im Naturkostbereich alslangfristigen Kooperationspartner gewonnen und können gut schmeckendeProdukte in Bio-Qualität zu erschwinglichen Preisen anbieten.Auf unserem Unternehmensblog finden Sie zudem ein Interview mitPhilipp Lahm: http://blog.aldi-sued.de/schneekoppe-bei-aldi*gezählt wurden die Produkte bei ALDI Nord und ALDI SÜD und dannaddiert.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell