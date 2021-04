Impossible Foods vor IPO: US-Promis mit Heißhunger auf Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Impossible Foods strebt an die Börse. Reuters berichtet exklusiv von einer Bewertung in der Größenordnung von 10 Milliarden US-Dollar und mehr. Neben Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist die kalifornische Firma bekanntester Vertreter bei Fleischersatzprodukten.

Hier investiert Hollywood!

Mit der avisierten Bewertungsbasis von 10 Milliarden US-Dollar würde Impossible Foods ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.