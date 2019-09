Imposante Töne läuten den feierlichen Auftakt im Herzstück des GALILEO ein (FOTO)

Garching bei München (ots) -Das Blechbläserensemble des BR-Symphonieorchesters präsentierteindrucksvoll die gelungene Akustik des neuen Audimax und verkündetdamit den offiziellen Auftakt des feierlichen "Soft Opening" desGALILEO - der Neuen Mitte auf dem Forschungscampus Garching beiMünchen. Ein lebendiges Zentrum, um Lehren, Lernen und Lifestyle zuvereinen, dafür steht das GALILEO. Mit einem Festakt werden heute dieTüren des Audimax und damit zum Herzstück des Gebäudes geöffnet.Das musikalische Programm des Tages unterstreicht die Wurzelnbedeutender Akteure hinter dem Projekt: Bayerische Blassmusik zuEhren des TUM Präsidenten Professor Herrmann und Norddeutsche sowieÖsterreichische Töne für das Führungsduo Peter Möhrle Holding ausHamburg und SOINI ASSET aus Salzburg. Als GeschäftsführendeGesellschafter der "Neue Mitte am Hochschulcampus Garching GmbH"begleiten sie zusammen mit einem Team aus Experten das Projekt biszur Fertigstellung und darüber hinaus. Die musikalische Vielfaltunterstreicht aber auch einen wichtigen Anspruch des GALILEO: einStandort mit Ausstrahlungskraft weit über die Tore Münchens hinaus.BR Fernsehmoderatorin Anouschka Horn führt die Gäste durch dieanschließende Podiumsdiskussion mit dem Bayerischen StaatsministerAiwanger, TUM Präsident Professor Herrmann, Garchings ErstemBürgermeister Dr. Gruchmann, Klaus Kluth, Managing Director vonBierwirth & Kluth, sowie den Investoren Christian Iwansky von derPeter Möhrle Holding und Oliver Soini von SOINI ASSET. AstronautProfessor Walter gibt in seinem nachfolgenden Vortrag Einblicke inseine Zeit im Weltraum und seine Erkenntnisse über Geschehnisse aufder Erde durch diese besondere Perspektive.Im Audimax nehmen an diesem Nachmittag neben denStudentenvertretern auch Vertreter aus Kultur, Politik, Klerus undbegleitenden Firmen des Projekts ihren Platz ein. Auch die Mieter derBüroräume, der Gastronomie, des zukünftigen Shoppingbereichs und derHotellerie sind zusammengekommen, um die sanfte Eröffnung zu feiern.Nach dem festlichen Auftakt erwartet die Gäste eine Ausstellung imFoyer des Kongressbereichs. Der in Salzburg lebende Künstler CsabaFürjesi hat speziell für die Eröffnung zwei neue Grafiken kreiert,deren Ausgangsbild aus einer international preisgekrönten Seriestammt. Die Brüder Alexander und Konstantin Schimert aus Hamburg undMünchen von Mount Starling präsentieren mit ihren Exponaten moderneDesigns mit Elementen aus bekannten Meisterwerken. Das TraditionshausDallmayr setzt mit seiner Interpretation der klassischen "Tea-Time"einen kulinarischen Akzent. Beim anschließenden entspannten Austauschbringt der Wein aus dem Anbaugebiet in Wachau einen ÖsterreichischenEinfluss.Als nächste Zuhörer werden die Studierenden der TUM desWintersemesters 2019/20 die Vorzüge des modernen und mit Tageslichtbeleuchteten Audimax genießen. Aber auch für Firmen z.B. fürProduktpräsentationen oder Hauptversammlungen steht das Audimax alsTeil des "Science Congress Center Munich" für externe Veranstaltungenzur Verfügung.Weitere Informationen zum GALILEO: www.galileo-tum.dePressekontakt:FCR MediaSilva EddicksE-Mail: silva.eddicks@fcrmedia.deTel.: 0049 - 40 - 350 177 111Original-Content von: GALILEO, übermittelt durch news aktuell