Imposante Kreaturen, abgefahrene Fahrzeuge und geniale Erfindungen / Maker Faire: ein krasses Spektakel in der Landeshauptstadt

Hannover (ots) - Zum sechsten Mal verwandeln sich das CongressCentrum (HCC) und der idyllische Stadtpark wieder in eine Welt derkreativen Künstler, Bastler und Erfinder. Am 15. und 16. Septemberversammeln sich hier auf der Maker Faire rund 900 Maker, um ihreProjekte und Ideen zu präsentieren. Die Haupt-Acts in diesem Jahr:das Pferd "Rustang Sally" und der Dinosaurier "Clampasaurus" - zweimotorbetriebene Rost-Kreaturen des Upcycling-Künstlers Joe Rush.Dampfend und zischend wälzen sie sich durch den Stadtpark: dieungewöhnlichen "Geschöpfe", die Rush aus alten Auto- undMotorradteilen erschaffen hat. Der Engländer, der 1984 dieKünstlergruppe Mutoid Waste Company gegründet und seine Arbeitenbereits auf dem Burning Man Festival gezeigt hat, kommt das erste Malnach Deutschland - exklusiv präsentiert von der Maker Faire Hannover.Besucherinnen und Besucher können seine beiden beeindruckendenKreaturen hautnah erleben.Darüber hinaus locken aufwändig umgebaute Fahrzeuge als attraktiveAnziehungspunkte und begehrte Fotomotive: ein von Hand geschmiedeterund mit unzähligen Swarovski-Steinen besetzter alter VW Käfer imSteampunk-Look kommt extra aus Kroatien und wetteifert mit dem ausder Fernsehsendung GRIP bekannten "Batmobil", erbaut vomhannoverschen Designer Konstantin Koon, und dem Twinkle-Light-Bullivon Alexander P. Frank um die Gunst der Besucher. Aus der Schweizkommt der YouTuber Lukas Jenni mit seinem zur mobilen Werkstattumgebauten alten Ford F250-Feuerwehrauto. Die findigen Tüftler OttoTroppmann und Winfried Ruloffs aus der Nähe von Gifhorn bringen ihrenselbst erdachten Musik-Trecker mit: sieben Instrumente gepaart mitOldtimer-Charme. Hypermodern hingegen zeigt sich das pedalbetriebeneAmphibienfahrzeug "Urmel", mit dem die Berliner Maker undAbenteurer-Zwillinge Paul und Hansen Hoepner quer durch Alaska reisenwollen. Last, but not least ist der ausrangierte Maker Faire-Volvoebenfalls mit von der Partie, damit sich die Jüngsten und alleanderen Klötzchenbauer nach Herzenslust mit Tausenden Lego-Steinenaustoben können.Zu den weiteren Attraktionen - insbesondere für Star-Wars-Fans -zählen auch in diesem Jahr die originalgetreuen R2D2-Nachbauten desR2-Builders-Clubs sowie die packenden Kampfroboterduelle derbekannten Mad Metal Machines.Aber eine Maker Faire heißt nicht nur staunen, sondern auchlernen, fachsimpeln, netzwerken, ausprobieren und vor allemselbermachen.Bilderstrecke: https://bit.ly/2B6rnEuInfos und Tickets zum bunten Familienfestival gibt es unterwww.maker-faire.de/hannoverJournalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- undSchülerpresse) können sich hier für das bildstarke Eventakkreditieren: https://maker-faire.de/presse/akkreditierung/Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen MakeMagazin präsentiert.