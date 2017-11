Importpreise im Oktober 2017: + 2,6 % gegenüber Oktober 2016

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 28.11.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Einfuhrpreise waren im Oktober 2017 um 2,6 % höher als imOktober 2016. Im September 2017 hatte die Jahresveränderungsrate +3,0 % betragen, im August 2017 + 2,1 %. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Importpreise imOktober 2017 gegenüber September 2017 um 0,6 %.Der Anstieg der Importpreise gegenüber dem Vorjahr war vor allemdurch die Entwicklung der Einfuhrpreise für Vorleistungsgüterbeeinflusst. Importierte Vorleistungsgüter (Güter, die imProduktionsprozess verbraucht, verarbeitet oder umgewandelt werden),die einen Anteil am Gesamtindex von 35 % haben, waren im Oktober 2017um 5,1 % teurer als im Oktober 2016. Gegenüber dem Vormonat stiegendie Preise um 0,6 %. Im Vergleich zu Oktober 2016 verteuerten sichinsbesondere importierte Nicht-Eisen-Metallerze (+ 27,8 %) undEisenerze (+ 21,9 %). Dies galt auch für Roheisen, Stahl undFerrolegierungen (+ 18,9 %) sowie für Nicht-Eisen-Metalle undHalbzeug daraus (+ 12,6 %). Chemische Grundstoffe waren ebenfallserheblich teurer als im Oktober 2016 (+ 7,7 %). Dagegen sanken unteranderem die Preise für elektronische Bauelemente (- 2,4 %).Energieeinfuhren mit einem Anteil von gut 13 % am Gesamtindexwaren im Oktober 2017 um 10,3 % teurer als im Oktober 2016. Dengrößten Einfluss auf die Veränderungsrate hatten Erdgas (+ 10,5 %)und rohes Erdöl (+ 9,1 %). Während auch Steinkohle (+ 28,8 %) undMineralölerzeugnisse (+ 9,8 %) im Vorjahresvergleich teurer waren,lagen die Preise für importierten Strom deutlich unter dem Niveau desVorjahres (- 11,7 %). Der Einfuhrpreisindex ohne Energie war imOktober 2017 um 1,8 % höher als im Oktober 2016 (+ 0,4 % gegenüberdem Vormonat). Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außerBetracht, lag der Einfuhrpreisindex um 2,2 % über dem Stand desVorjahres (+ 0,5 % gegenüber September 2017).Importierte Verbrauchsgüter (kurzlebige Konsumgüter) verteuertensich gegenüber Oktober 2016 um 0,6 %. Im Vergleich zu September 2017stiegen die Preise im Durchschnitt um 0,2 %. Gegenüber dem Vorjahrwurden vor allem importierte Milch und Milcherzeugnisse teurer (+13,1 %). Auch die Preise für Frucht- und Gemüsesäfte lagen deutlichüber dem Niveau des Vorjahres (+ 25,4 %). Dagegen war verarbeiteterKakao um 24,8 % billiger als im Oktober 2016.Importierte landwirtschaftliche Güter waren gegenüber Oktober 2016um 2,3 % billiger. Während sich Rohkakao (- 29,0 %) und Rohkaffee (-15,8 %) stark verbilligten, wurden insbesondere lebende Tiere undErzeugnisse tierischen Ursprungs zu höheren Preisen importiert (+11,2 %).Die Preise für importierte Gebrauchsgüter (langlebige Konsumgüter)sanken gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Gegenüber dem Vormonat stiegensie um 0,2 %. Eingeführte Investitionsgüter verbilligten sich um 0,6% gegenüber Oktober 2016 (+ 0,1 % gegenüber September 2017).Insbesondere Geräte und Einrichtungen der Telekommunikationstechnikwurden gegenüber Oktober 2016 billiger importiert (- 4,4 %), darunterSmartphones mit einem Rückgang von 13,4 %.Der Index der Ausfuhrpreise lag im Oktober 2017 um 1,5 % über demStand von Oktober 2016. Im September 2017 hatte dieJahresveränderungsrate bei + 1,7 % gelegen, im August bei + 1,5 %.Gegenüber dem Vormonat September 2017 stiegen die Ausfuhrpreisegeringfügig um 0,1 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte erhalten Sie über:Marion Knauer,Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 02,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell