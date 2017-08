Importpreise im Juli 2017: + 1,9 % gegenüber Juli 2016

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 25.08.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Einfuhrpreise waren im Juli 2017 um 1,9 % höher als im Juli2016. Im Juni 2017 hatte die Jahresveränderungsrate + 2,5 % betragen,im Mai 2017 + 4,1 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, fielen die Importpreise im Juli 2017 gegenüber Juni 2017 um0,4 %.Der Anstieg der Importpreise gegenüber dem Vorjahr ist vor allemdurch die Entwicklung der Einfuhrpreise für Vorleistungsgüterbeeinflusst. Importierte Vorleistungsgüter (Güter, die imProduktionsprozess verbraucht, verarbeitet oder umgewandelt werden),die einen Anteil am Gesamtindex von 35 % haben, waren im Juli 2017 um3,7 % teurer als im Juli 2016. Gegenüber dem Vormonat fielen diePreise um 0,6 %. Im Vergleich zu Juli 2016 verteuerten sichinsbesondere importierte Nicht-Eisen-Metallerze (+ 16,3 %) undEisenerze (+ 12,2 %). Dies galt auch für Roheisen, Stahl undFerrolegierungen (+ 16,1 %) sowie für Nicht-Eisen-Metalle undHalbzeug daraus (+ 7,0 %). Auch chemische Grundstoffe waren erheblichteurer als im Juli 2016 (+ 6,6 %). Dagegen sanken unter anderem diePreise für elektronische Bauelemente (- 1,6 %).Energieeinfuhren mit einem Anteil von 13 % am Gesamtindex warenim Juli 2017 um 7,7 % teurer als im Juli 2016. Im Vorjahresvergleichverteuerten sich vor allem Steinkohle (+ 46,3 %),Mineralölerzeugnisse (+ 9,6 %), Rohöl (+ 4,2 %) und Erdgas (+ 3,7 %).Der Einfuhrpreisindex ohne Energie war im Juli 2017 um 1,4 % höherals im Juli 2016 (- 0,5 % gegenüber dem Vormonat). Lässt man nurErdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag derEinfuhrpreisindex um 1,7 % über dem Stand des Vorjahres (- 0,5 %gegenüber Juni 2017).Importierte Verbrauchsgüter verteuerten sich gegenüber Juli 2016um 1,3 %. Im Vergleich zu Juni 2017 fielen die Preise im Durchschnittum 0,4 %. Gegenüber dem Vorjahr waren insbesondere importierte Milchund Milcherzeugnisse teurer (+ 21,7 %). Ebenso lagen die Preise fürFleisch (ohne Geflügelfleisch) deutlich über dem Niveau des Vorjahres(+ 7,1 %), hier insbesondere die Preise für Schweinefleisch mit einemPlus von 7,9 %. Dagegen war verarbeiteter Kakao um 21,7 % billigerals im Juli 2016.Importierte landwirtschaftliche Güter waren gegenüber Juli 2016 um2,5 % billiger. Während sich importierter Rohkakao stark verbilligte(- 36,1 %), wurden insbesondere Naturkautschuk (+ 13,3 %) sowielebende Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs (+ 9,7 %) zuhöheren Preisen importiert.Die Preise für Gebrauchsgüter verbilligten sich gegenüber demVorjahr um 0,8 %. Gegenüber dem Vormonat fielen sie um 0,6 %.Eingeführte Investitionsgüter verbilligten sich um 0,6 % gegenüberJuli 2016 (- 0,2 % gegenüber Juni 2017). Insbesondere Geräte undEinrichtungen der Telekommunikationstechnik wurden gegenüber Juli2016 billiger importiert (- 5,5 %), darunter Smartphones mit einemMinus von 22,5 %.Der Index der Ausfuhrpreise lag im Juli 2017 um 1,5 % über demStand von Juli 2016. Im Juni 2017 hatte die Jahresveränderungsratebei + 1,8 % gelegen, im Mai 2017 bei + 2,2 %. Gegenüber dem VormonatJuni 2017 fielen die Ausfuhrpreise um 0,1 %. Weiteres: DetaillierteInformationen zu den Statistik der Ein- und Ausfuhrpreise finden Sieim Themenbereich Ein- und Ausfuhrpreisindex unter www.destatis.de >Zahlen & Fakten > Preise > Ein- und Ausfuhrpreisindex. Dort könnenSie auch Fachserie 17, Reihen 8.1 und 8.2 herunterladen, die alleaktuellen Ergebnisse enthalten. Lange Zeitreihen können außerdem überdie Tabelle Einfuhrpreise (61411-0006) und Ausfuhrpreise (61421-0006)in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte erhalten Sie über:Marion Knauer,Telefon: +49 (0) 611 / 75 2302,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell