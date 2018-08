Implenia erhält Aufträge für Hochbauten für über 100 Millionen Franken

Dietlikon (awp) - Der Baukonzern Implenia hat in der Schweiz grössere Aufträge im Hochbau an Land gezogen. So wird Implenia als Totalunternehmerin zwei Immobilienprojekte mit einem Auftragsvolumen von über 100 Millionen Franken ausführen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das eine Projekt im bernischen Deisswil ist das Mandat für die erste Etappe der Sanierung und des Neubaus des Bernaparks auf dem Areal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten