Implenia-Chef gegen Regulierungsvorstellungen von SNB und Finma

Dietlikon (awp) - Implenia-Chef Anton Affentranger stellt sich gegen die Regulierungspläne von Schweizerischer Nationalbank (SNB) und Finanzmarktaufsicht Finma, die Renditewohngesellschaften stärker an die Kandare nehmen wollen. "Ich glaube nicht, dass es eine weitere Regulierung braucht", sagte Affentranger am Freitag in einem Interview mit dem Onlineportal der "Mittellandzeitung".

"Die Selbstregulierung muss über den Markt kommen. Der Finanzmarkt ist genügend kompetitiv, dass es automatisch ...

