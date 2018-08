Implenia-Aktien finden noch keinen Boden

Zürich (awp) - Die Implenia-Aktien finden am Mittwoch noch keinen Boden. Der Baukonzern hatte am Vortag enttäuschende Halbjahreszahlen gezeigt und seinen Ausblick auf das Gesamtjahr gesenkt. Öl ins Feuer giessen weitere Rating- und Kurszielsenkungen durch Analysten. Bereits in der Vorwoche büssten die Papiere an Terrain ein.

Bis um 10.20 Uhr sinken die Papiere 5,5 um Prozent auf 67,05 Franken, während der Gesamtmarkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten