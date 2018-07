Implantate auf Knopfdruck: Hightech-Startup Kumovis gewinnt das Finale im Münchener Businessplan Wettbewerb mit 3D-Druckern für die Medizintechnik

München (ots) - Das Münchener Hightech-Startup Kumovis gewinnt dasFinale im Münchener Businessplan Wettbewerb 2018 von BayStartUP. DasTeam entwickelt 3D-Drucker, die speziell auf medizintechnischeAnforderungen zugeschnitten sind und zum Beispiel Schädelplatten-oder Wirbelsäulenimplantate herstellen können. Auf dem zweiten Platzlandet Volabo. Das Startup entwickelt einen Elektro-Antrieb, derstatt mit einer herkömmlichen 400-Volt-Batteriespannung mit nur 48Volt arbeitet, damit mehr Sicherheit bietet als bisherige Lösungenund zudem effizienter ist. Den dritten Platz belegt Plasmion. DieFirma verwandelt Laborgeräte in eine "elektronische Nase". Laborekönnen Proben nun erstmals ohne aufwendige Probenvorbereitung direktmessen. Die Geräte selbst können automatisiert als Geruchssensoreneingesetzt werden, zum Beispiel in der Sicherheitsindustrie.Die Prämierung ist in der finalen Phase 3 mit insgesamt 30.000Euro dotiert. 94 Startups aus ganz Südbayern hatten ihreBusinesspläne eingereicht. Für den Münchener Businessplan Wettbewerbist das das beste Ergebnis in den vergangenen 10 Jahren. Insgesamtgab es in der letzten Wettbewerbssaison 286 Einreichungen.Bayerische Ideenvielfalt statt Startup-MonokulturDr. Carsten Rudolph, Geschäftsführer von BayStartUP, sagt: "Dasvergangene Jahr hat wieder gezeigt, wie breit die Startup-Szene inBayern aufgestellt ist. Die Jury hat unterschiedlichste Themengesehen und bewertet. Tech in Bayern heißt: Hardware, Software, KI,mit vielen Synergien für erfolgreiche Entwicklungen. Das zeigen dieFinalisten im diesjährigen Münchener Businessplan Wettbewerb wiedereindrucksvoll."Ministerialdirektor Dr. Bernhard Schwab, Amtschef des BayerischenStaatsministeriums für Wirtschaft, Energie und Technologie, sagt:"Der Münchener Businessplan Wettbewerb ist ein Sprungbrett fürStart-ups. Zahlreiche ehemalige Wettbewerbsteilnehmer haben sichinzwischen als starke Unternehmen am Markt etabliert. Es zeigt sichjedes Jahr aufs Neue: eine Institution wie BayStartUP ist mit seinenBusinessplan Wettbewerben, den Coachings und dem größten deutschenFinanzierungsnetzwerk eine lohnende Investition in diewirtschaftliche Zukunft Bayerns."Hans Peter Göttler, Mitglied des Vorstands der LfA FörderbankBayern, die langjähriger Sponsor des Wettbewerbs ist, sagt: "DieGewinner des diesjährigen Münchener Businessplan Wettbewerbs zeigeneindrucksvoll, dass die bayerischen Gründer innovative Ideen, großesTalent und viel Mut haben. Und das zahlt sich aus, denn vieleStartups aus den vergangenen Wettbewerben sind heute erfolgreicheUnternehmer. Dafür braucht es natürlich die passende Finanzierung.Die LfA unterstützt Unternehmermut mit dem attraktiven Startkredit,Risikoübernahmen und Venture Capital."Startup-Schmiede Münchener Businessplan WettbewerbDer Münchener Businessplan Wettbewerb ist ein Angebot vonBayStartUP, dem Netzwerk für Gründer, Unternehmen und Investoren. Erwird jedes Jahr in drei "Phasen" an die besten Startups aus Münchenund Südbayern vergeben. Jede Phase hat unterschiedliche, steigendeAnforderungen an die Teams. Alle einreichenden Teams - nicht nur dieSieger - erhalten umfangreiches schriftliches Feedback zu ihrenBusinessplänen von einer ehrenamtlichen Expertenjury. Sie setzt sichzusammen aus Experten aus Unternehmen sowie der Investoren- undGründerszene. Die Startups mit den besten Einreichungen werden zudemzu einem Pitch eingeladen, in dem sie ihr Geschäftsmodell persönlichvorstellen müssen. Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl derSieger in der finalen Phase 3 waren das Wachstumspotenzial und derInnovationsgrad ihrer Ideen sowie die Planung von Umsätzen undKapitalbedarf. Neben dem Geschäftsmodell wurden u.A. auch die Analysevon Markt und Wettbewerb sowie Teamaufstellung, Realisierungsfahrplanund Vertriebsmodell bewertet.Die Sieger im Münchener Businessplan Wettbewerb 2018 im ÜberblickPlatz 1: Kumovis GmbH (Life Science, Medizintechnik)Kumovis entwickelt 3D-Drucker, die speziell auf medizintechnischeAnforderungen zugeschnitten sind. Im Fokus steht die Verarbeitung desHochleistungspolymers PEEK, das bereits in der Medizintechniketabliert und für die Herstellung von Implantaten zugelassen ist.Durch die Integration eines einzigartigen temperierbarenLuftkreislaufs inklusive Filtereinheiten ermöglicht die Technologieeine Reinraumumgebung innerhalb des Bauraums, zum Beispiel zurFertigung von Schädelplatten- oder Wirbelsäulenimplantaten. Somitwird eine Kontamination des Bauteils mit Fremdpartikeln, z. B. imInnern eines gedruckten Implantats, vermieden. Das ist wichtig fürspezielle Fertigungsprozesse wie etwa in der Medizintechnik, wogewöhnliche Partikel aus der Umgebung das Implantat verunreinigenwürden. In Kombination mit einer Prozessüberwachung kann derKumovis-3D-Drucker schließlich Produkte wie individuelle Implantatefür Patienten reproduzierbar machen und in hoher Qualität herstellen.Platz 2: Volabo GmbH (Elektrotechnik, Mobilität)Heutige Elektroautos benötigen Antriebssysteme mitBatteriespannungen von 400-800 Volt, um in Beschleunigung und Komfortden Verbrennern in nichts nachzustehen. Volabo stellt mit ISCADdiesen Stand der Technik in Frage und verspricht hohe Leistung (biszu 300 kW) bei sicheren Batteriespannungen. Antriebe von Volabo sindenergieeffizienter und sicherer als der Standard. Gegenübervergleichbaren Antrieben können die Verbräuche in gängigen Fahrzyklenum durchschnittlich 25 % gesenkt werden. Die Batteriespannung beträgtnur 48 Volt und stellt somit grundsätzlich keine Gefahr fürVerkehrsteilnehmer dar - auch nicht bei schweren Unfällen. Die Poleder Batterie können prinzipbedingt bedenkenlos berührt werden. DerStator, also der unbewegliche Teil des Motors, besteht bei Volabo ausAluminiumstäben und nicht aus komplizierten Kupferwicklungen, wie siebei Elektromotoren bisher zum Einsatz kommen. Durch individuelleAnsteuerung dieser Stäbe kann so - zum ersten Mal in derElektromobilität - ein virtuelles Getriebe erzeugt werden, was in derWirkung vergleichbar ist mit dem Schaltgetriebe bei Fahrzeugen mitVerbrennungsmotor. Das ermöglicht die enorme Energieeinsparunggegenüber aktuell verbreiteten Elektroantrieben.Platz 3: Plasmion GmbH (Technologie, Industrieautomation,Produktion)Plasmion bietet mit seiner patentierten SICRIT-Technologie eineErweiterung für Laborgeräte. Sie verwandelt Geräte in eine"elektronische Nase" und eröffnet völlig neueAnwendungsmöglichkeiten. Labore können nun zum ersten Mal Probendirekt messen - und zwar durch "Davorhalten" - und andereAnalysegeräte damit frei kombinieren. Die Technologie bietet damitein Höchstmaß an analytischer Freiheit bei gleichzeitig gesteigerterEmpfindlichkeit. Aber vor allem ermöglicht diese Technik erstmals denvollständig automatisierten Einsatz solcher Laborgeräte alsGeruchssensoren in der industriellen Prozesskontrolle, derSicherheitsindustrie (z. B. bei Sprengstoffen) oder der medizinischenDiagnostik.Die weiteren Nominierten waren:- ChargeX GmbH - neuartige Ladeinfrastruktur für Elektroautos mitintelligentem Lastmanagement für den Einsatz inGewerbeimmobilien und Mehrfamilienhäusern- Cryodynamics - innovative Kühltechnik für den Einsatz vonQuantentechnologien für die Computergeneration der Zukunft- Kewazo GmbH - intelligentes Robotersystem für dieBaugerüstmontage- Soilspy - Sensorsystem für die Landwirtschaft zur Messung vonUmweltparametern und der Konzentration spezifischerNährstoffe direkt auf Landwirtschaftsflächen- Tubulis Technologies - Technologie für die Herstellung stabilerAntikörper-Wirkstoffkonjugate für Krebstherapien der neuestenGeneration- Weview GmbH - internetbasierte Videoplattform fürNutzerbewertungen von Produkten, die von Herstellern undOnlineshops auf ihren Webseiten eingebunden werden können.Download hochauflösendes Bildmaterial und Detailinformationen zuden Sieger-Teams:https://drive.google.com/open?id=1ag5O5mM3J8UZlyG7Do9R7dEzoUQun7AwPressekontakt:Thyra AndresenBayStartUp GmbHandresen@baystartup.de+49 (0) 89 / 388 38 38 - 14www.baystartup.deOriginal-Content von: BayStartUp GmbH, übermittelt durch news aktuell