Impfungen gehen alle an (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Impfen ist die einfachste und wirksamste Methode, umInfektionskrankheiten vorzubeugen - und keineswegs nur bei Kindern. "VieleErwachsene meinen, dass Impfen sie nicht mehr betrifft", sagt Dr. ChristophSeeber, Hausarzt im ostfriesischen Leer, im Patientenmagazin "HausArzt". DochImmunisierung geht alle an - in jedem Alter. Manche Impfungen müssen im Laufedes Lebens aufgefrischt werden, andere werden erst im Alter wichtig. Vor allemchronisch Kranke profitieren von der Stärkung des Immunsystems: Herzpatienten,Diabetikern und Menschen mit Nieren-, Leber- oder Atemwegserkrankungen sowieAutoimmunkrankheiten wie Rheuma wird empfohlen, sich gegen Lungenentzündung(Pneumokokken) und jährlich gegen Grippe (Influenza) impfen zu lassen. Für siewären eine Erkrankung und deren Folgen besonders riskant. Auch für werdendeMütter macht Impfen Sinn: Weil ihre Abwehr geschwächt ist, haben Schwangere einerhöhtes Ansteckungsrisiko.Erreger können komplett ausgerottet werdenDer Leiter der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut inBerlin, Professor Dr. Thomas Mertens, betont: "Wer sich impfen lässt, schütztnicht nur sich vor lebensgefährlichen Krankheiten, sondern auch dieGemeinschaft." Im besten Fall können tödliche Erreger sogar ganz von der Erdeverbannt werden. So ist die Pockenerkrankung, an der in den 1960er Jahren noch400.000 Menschen jährlich starben, dank eines weltweiten Impfprogramms seit 1977ausgerottet. "Und bei der Kinderlähmung stehen wir vor einem vergleichbarenErfolg." Bei Masern dagegen steigen die Fallzahlen seit einigen Jahren wieder -wegen nicht ausreichender Impfquoten. In der neuen "HausArzt"-Ausgabe erklärenExperten die wichtigsten Fakten zum Thema Impfschutz.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasPatientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband in Kooperationmit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 1/2020 wird bundesweit inHausarztpraxen an Patienten abgegeben.