Impfung im Spannungsfeld zwischen Wert und Wahrnehmung

München (ots) -- Impfen - eine wichtige Säule der Gesundheitsprävention- Hoher Wert für Individuum und Gesellschaft- Deutschland Schlusslicht bei ImpfprogrammenImpfen ist neben sauberem Trinkwasser die bestmöglicheGesundheitsprävention. Neben der Verhinderung unzähligerKrankheitsfälle konnten einige Krankheiten bereits durch konsequenteImpfprogramme zurückgedrängt, die Pocken sogar ausgerottet werden.Durch weltweite Impfbemühungen sollen weitere Infektionskrankheiten,gegen die es keine oder nur symptomatische Behandlungen gibt, besiegtwerden. Experten bemängeln jedoch eine zunehmende Impfskepsis und-müdigkeit, vor allem in Industrienationen. Dies führt dazu, dassKrankheiten nicht vollständig ausgerottet werden, sondern nur inVergessenheit geraten und sich durch das Auslassen von Impfungenverstärkt wieder ausbreiten können.Vom 24. bis 30. April läuft die "Europäische Impfwoche 2017" unterdem Motto "Vaccines work". Die Weltgesundheitsorganisation WHO willmit ihr das Bewusstsein dafür stärken, dass Impfen wichtig ist, umKrankheiten vorzubeugen und Leben zu schützen. Das Motto "Impfungenhelfen" soll Menschen jeden Alters motivieren, sich durch eineImpfung zu schützen.Durch Impfung konnten tödliche Krankheiten bereits weltweitbesiegt werdenKonsequent umgesetzte flächendeckende Impfprogramme zeigten in denletzten 50 Jahren bereits wichtige Erfolge. So konnten die Pocken,eine Krankheit, für die es bis heute keine Heilung gibt und die in 30Prozent der Fälle tödlich verlief, im Jahr 1980 auf der gesamten Weltfür besiegt erklärt werden. Aktuell befindet sich dieWeltgemeinschaft im Kampf gegen Poliomyelitis, durchgeführt inZusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), demKinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), denGesundheitsbehörden der USA (CDC) und den nationalenGesundheitsministerien. Polio ist eine Erkrankung, die vorwiegendKinder befällt und die rasch zu kompletter Lähmung, bis zum Tod durchAtemstillstand führen kann. Im Jahr 2016 wurden weltweit nur noch 37Polio-Fälle in den Endemie-Ländern Afghanistan, Pakistan und Nigeriagemeldet.(1) Solche Erfolge sind jedoch nur möglich, wenn sich jederEinzelne für den eigenen Schutz und den Schutz der Gemeinschaft durcheine Impfung entscheidet.Bedeutung von Impfungen für Individuum und GesellschaftFür den einzelnen Menschen bedeutet eine Impfung den Schutz vorInfektionskrankheiten und deren Folgen sowie mögliche Komplikationen."Selbst bestimmte Krebserkrankungen können durch Impfung mittlerweileverhindert werden," erklärt Dr. Alfred von Krempelhuber, Leiter derAbteilung Erwachsenen-Impfstoffe bei GlaxoSmithKline, "sobeispielsweise der durch humane Papillomaviren verursachteGebärmutterhalskrebs oder Leberkrebs, ausgelöst durchHepatitis-B-Viren."Aber auch für die gesamte Gesellschaft haben Impfungen einewichtige Bedeutung. Menschen, die beispielsweise aufgrund einerErkrankung nicht geimpft werden können und dabei ein besonderesErkrankungsriko für Infektionskrankheiten haben, werden mittels einesdurchimpften Umfelds mitgeschützt. Durch die Senkung vonBehandlungskosten und Sterblichkeitsraten verbessern sich dieProduktivität und die wirtschaftliche Gesamtlage: Für viele armeLänder führen Impfungen so zu einer großen finanziellen undgesellschaftlichen Entlastung, da Menschen gesund aufwachsen und sichberufstätig selbst versorgen können - statt infolge schwerwiegenderErkrankungen als produktives Mitglied der Gesellschaft auszufallenoder sogar pflegebedürftig zu bleiben.Deutschland ist Schlusslicht bei ImpfprogrammenDer gesamte amerikanische Kontinent wurde Ende letzten Jahres fürMasern-frei erklärt. In 35 von 53 Europäischen Ländern wurde dieÜbertragung von Masern und Röteln seit 2015 erfolgreich gestoppt.(2)"Die Unterbrechung der Übertragung in mehr als der Hälfte der Länderzeigt, dass die Eliminierung der Masern und Röteln in der gesamtenRegion möglich ist [...]", erklärt Dr. Zsuzsanna Jakab, dieWHO-Regionaldirektorin für Europa. In Deutschland hingegen steigendie Zahlen von Masern-Neuinfektionen seit 2010 jährlich imDurchschnitt wieder."Diese Daten zeigen, dass in Deutschland zum Teil erschreckendeImpflücken bestehen, wie der derzeitige Masernausbruch in Berlin unddie 90 Masernerkrankten (3) in Deutschland zeigen", so Dr. HedwigRoggendorf, Reise-Impfsprechstunde/ Gelbfieberimpfstelle im Zentrumfür Prävention der Technischen Universität München. "Vor allem inSachen Masern muss weiterhin viel Überzeugungsarbeit geleistetwerden." So sei es beispielsweise wichtig aufzuklären: In derVor-Impfära seien beispielsweise pro Jahr etwa 20.000 Kinder an einerMasernpneumonie und etwa 500 an einer Enzephalitis erkrankt. Etwa 70Kinder im Jahr seien sogar gestorben, so Roggendorf weiter.Die Erfolge von Impfungen: ein falsches Gefühl von SicherheitIn Zeiten, in denen Impfschutz gut greift, ist die Zahl vonNeuinfektionen gering. "Dies führt zu einem falschen Gefühl vonSicherheit vor Krankheiten", so Dr. Kristian Langenberg, Leiter desBereichs Impfstoffe bei GlaxoSmithKline. Besonders bei Masern seidies in Deutschland zu beobachten. Kaum jemand kenne noch Personen,die eine Masern-Erkrankung durchmachen mussten. SchwerwiegendeInfektionen werden als harmlose Kinderkrankheiten angesehen, schwereErkrankungen geraten in Vergessenheit. Als Folge sinkt dieImpfbereitschaft. Die Europäische Impfwoche sollte zum Anlassgenommen werden, an das Thema Impfen zu denken und seinen Impfstatuszu überprüfen.Weitere Informationen zu Impfungen sowie den Impfempfehlungen fürKinder, Erwachsene und Reisende gibt es unter www.impfen.de.Quellen:1. Polio Global Eradication Initiative, www.polioeradication.org2. http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2017/Ausgaben/01_17.pdf?__blob=publicationFile3. RKI, Epi Bull 9 2017 