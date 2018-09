Berlin (ots) - Keine Festpreisvereinbarungen mehr, dafür noch mehrZwangsabschläge auf Impfstoffe. Das sieht der Kabinettsentwurf desTerminservice- und Versorgungsgesetzes (TSGV) vor. "Anstatt dieKrankenkassen endlich darauf zu verpflichten, von den EinsparungenImpfprogramme aufzusetzen, soll bei Impfstoffen kollektiv weitergespart werden", so Dr. Martin Zentgraf, Vorstandsvorsitzender desBundesverbands der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI). Damit habeder Gesundheitsminister seine Prioritäten überdeutlich gesetzt: DerGesundheitsschutz der Menschen ist ihm weniger wichtig, als dieKostendämpfung der Krankenkassen."Spahn ist der GKV auf den Leim gegangen", so Zentgraf. "DieKassen horten Rücklagen im zweistelligen Milliardenbereich. Allein imImpfstoffbereich werden schon 80 Millionen Euro pro Jahr über dienormale EU Preisreferenzierung eingespart. Und dennoch glaubt eroffenbar deren Märchen von der Kostenexplosion - und das imImpfstoffmarkt, der so unattraktiv ist, dass es eh nur noch wenigeAnbieter gibt."Ein Irrglaube mit Folgen: Statt dass die Krankenkassen ihre Zusageeinlösen und die Einsparungen aus den Arzneimittel-Abschlägen fürImpfprogramme aufwenden, wird das Geld der Versicherten lieber in dengroßen Sparstrumpf gesteckt. Abrechnungsdaten der KassenärztlichenVereinigungen zeigen, dass sich in der Saison 2016/17 nur knapp 35Prozent der Personen ab 60 Jahre impfen ließen. Die Zielvorgaben derEuropäischen Union für eine Impfquote von 75 Prozent bei älterenPersonen werden in Deutschland weit verfehlt. "Und nun werdenImpfstoffe zusätzlich mit einem Zwangsrabatt belegt: Weitere 10Prozent auf Grippeimpfungen und 5 Prozent für sonstigeSchutzimpfungen - ohne die Sicherheit, dass die Kassen mit dem Gelddie niedrigen Impfquoten bekämpfen", so Dr. Martin Zentgraf. Dabeimuss es gerade nach der verheerenden letzten Grippesaison jetzt vorallem darum gehen, die Menschen zur Prävention anzuhalten und dieImpfquoten zu erhöhen.Aufgrund der Abschlagsregelung in Paragraph 130a Absatz 2 SGB Vmüssen die Krankenkassen seit 2011 für Schutzimpfungen ohnehin nurden EU-Durchschnittspreis aufwenden. Zentgraf: "Es ist schlichtwegunwahr, dass die Kosten explodieren, wenn Festpreisvereinbarungen undsämtliche Ausschreibungsmodelle richtigerweise ersatzlos, und wie imAMVSG vorgesehen, gestrichen werden. Ganz abgesehen davon, daszusätzliche Rabatte ohne weitere Begründung verfassungsrechtlichmindestens zweifelhaft sein dürften."Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) soll heute Mittagvom Kabinett beschlossen werden.Pressekontakt:Julia Richter (Pressesprecherin),Tel. 030 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell