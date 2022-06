Impfstoffaktie – BioNTech: Wieder in Feierlaune!

Der Juni war bislang wahrlich noch nicht der Monat für BioNTech an der Börse: Bei einem Kurs von 154,20 Euro hatten die Papiere des Impfstoff-Entwicklers noch im Xetra-Handel den Mai beendet, doch dann ging es Stück für Stück abwärts: Von 151,05 Euro am vergangenen Mittwoch auf 146,05 Euro am Donnerstag bis auf 143,90 Euro am Freitag – trotz guter Nachrichten… Hier weiterlesen