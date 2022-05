Impfstoff-Werte: Tagessieger BioNTech!

Die Impfstoffaktien haben sich am Dienstag – endlich – wieder etwas stärker präsentiert. So konnte BioNTech mit einem Plus von mehr als 3 % zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder deutliche Stärke unter Beweis stellen. Insgesamt hat sich die Branche etwas erholt. Das heißt allerdings derzeit noch nichts. Die Situation ist ernster als es zunächst wirkt. BioNTech: Gute Nachrichten… Hier weiterlesen