Impfstoff-Roundup: Moderna, BioNTech, CureVac – Translate Bio holt auf

Nach der US-Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von BioNTech (WKN: A2PSR2) will am kommenden Montag auch die europäische Gesundheitsbehörde nachziehen und den Einsatz genehmigen. Moderna (WKN: A2N9D9) kann nach einer positiven Einschätzung eines Expertenkomitees ebenfalls mit einer kurzfristigen Zulassung rechnen. Bereits nächste Woche könnte die offizielle FDA-Freigabe erfolgen. In Europa wird der Start für die Moderna-Vakzine vom 12. auf den 6. Januar vorgezogen.





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.