Impfstoff-News von der Biontech-Aktie und Moderna-Aktie

Biontech (WKN: A2PSR2)- und Moderna (WKN: A2N9D9)-Aktien gehören seit Pandemieausbruch bisher zu den größten Gewinnern. Trotz des letzten starken Anstieges der Biontech-Aktien liegen sie seit Dezember 2019 immer noch deutlich hinter Moderna. Doch was treibt beide Impfstoff-Werte? Hier sind drei beflügelnde News.

1. Biontech mit Aussicht auf vollständige Impfstoff-Zulassung

Biontechs Impfstoff ist in den USA bisher nur über eine Notfallzulassung am Markt. Doch die amerikanische Zulassungsbehörde FDA beschleunigt nun den Prozess einer vollständigen Marktzulassung. Sie soll noch mehr Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Umfragen zeigen, dass so mehr Menschen zu überzeugen wären.

Doch schon jetzt zeigen die millionenfachen Biontech-Impfungen eindeutig, dass mit ihnen die Gefahr eines schweren Verlaufs und von Todesfälle deutlich abnimmt. Zudem fallen die Nebenwirkungen gering aus. Biontech-Aktien sind infolge der Meldung noch einmal stärker gestiegen.

2. Booster-Impfung könnte kommen

Biontech und Moderna könnten von der Notwendigkeit einer dritten Impfung nach sechs Monaten oder später profitieren. Untersuchungen zeigen im Anschluss eine nochmalige Steigerung der Antikörper. Nach heutigem Stand wird sie wahrscheinlich nur anfälligen Menschen empfohlen. Dennoch würde sie den weltweiten Impfstoff-Bedarf weiter erhöhen, wovon beide Unternehmen profitieren könnten.

3. Moderna mit Milliardengewinn

Moderna hat Zahlen zum zweiten Quartal 2021 gemeldet. Demnach ist der Umsatz von 67 auf 4.354 Mio. US-Dollar gestiegen. Der Gewinn sprang von -117 im Vorjahresquartal auf 2.780 Mio. US-Dollar. Für die ersten sechs Monate des Jahres 2021 verbesserte sich der Umsatz von 75 auf 6.291 Mio. US-Dollar und der Gewinn von -241 auf 4.001 Mio. US-Dollar.

Aus dem Nichts ist somit innerhalb kürzester Zeit ein Milliarden-Biotechunternehmen entstanden. Modernas Impfstoff mRNA-1273 zeigte in Studien eine Wirksamkeit von 93 %, die sechs Monate nach der zweiten Impfung bestehen bleibt. Das Unternehmen testet ebenfalls eine dritte Impfung, um gegen Virusvarianten einen noch höheren Schutz aufzubauen.

Moderna hat zudem mit einem Grippe-Impfstoff (mRNA-1010) und mit einem Impfstoff gegen Autoimmunkrankheiten (mRNA-6231) erste klinische Studien begonnen. Weiterhin befinden sich bereits für fünf therapeutische Gebiete (Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie, seltene Krankheiten und Autoimmunerkrankungen) weitere Produktkandidaten in der klinischen Erprobung.

Dazu Modernas CEO Stéphane Bancel: „Wir haben mit der Vorbereitung von Folgestudien für unseren Grippeimpfstoff und unseren RSV (Respiratorischer Synzytialvirus)-Impfstoff begonnen, der vor wenigen Tagen von der FDA den beschleunigten Status erhalten hat. Zudem arbeiten wir an unserer Vision einer einzigen jährlichen Impfung zum Schutz gegen COVID-19, Grippe und RSV. Ich freue mich noch in diesem Jahr auf den Beginn unserer Phase-3-Studie für mRNA-1647 (gegen Cytomegalovirus) und in den kommenden Quartalen auf klinische Wirksamkeitsnachweise aus unserer Therapeutika-Pipeline. Wir glauben, dass ist erst der Anfang.“

