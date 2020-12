Der Impfstoff-Hammer – BioNTech

Liebe Leser,

nun hat der Impfstoff-Hammer tatsächlich zugeschlagen. So ähnlich formulierte es am Dienstag sogar der sogenannte Mainstream – der sich bis dato in seinen Prognosen zurückhielt. Es geht um den Corona-Impfstoff von BioNTech. Das Unternehmen hatte zusammen mit Pfizer einen Impfstoff hergestellt, der bereits in den USA, in Großbritannien und auch in Kanada angewandt wird.

