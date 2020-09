Impfstoff-Gewinne: Die nächsten Schritte

Liebe Leser,

fast täglich steigen nun die Corona-Fallzahlen. In Deutschland steigt die Zahl derjenigen, die positiv getestet werden, mittlerweile auf ein Niveau, das wir zuletzt Ende April gesehen haben. Es wird Zeit für den Impfstoff, so zumindest hoffen es nicht nur unsere Regierung(en), sondern auch Donald Trump in den USA. Der möchte noch vor der Wahl am 3. November einen Impfstoff präsentieren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



