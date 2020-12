Das Impfstoff-Drama: Wer gewinnt?

Liebe Leser,

das Wochenende hat für uns in Großbritannien eine irritierende Nachricht hervorgebracht. Das Corona-Virus hat mit einer seiner Mutationen offenbar einen höheren Ansteckungsgrad erreicht als vermutet. 70 % sei das Virus nun in dieser Version ansteckender, heißt es. Aus meiner Sicht ist es so sicher wie das berühmte Amen, dass das Virus sich nicht von Flugverboten aufhalten lässt. Es wird auch ...



